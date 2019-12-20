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فن

إياد نصار : موسم عرض المسلسلات خارج رمضان أثبت نجاحه

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
اياد نصار
اياد نصار
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شيري نبيل
قال النجم إياد نصار أنه سعيد بردود الأفعال التي وصلت اليه عن مسلسل " حواديت الشانزلزيه " كما أكد أنه لم يقلق من عرض المسلسل خارج الموسم الرمضاني .

أضاف في تصريح لصدى البلد :أويد فكرة عرض المسلسلات خارج الموسم الرمضاني لأسباب عديدة أبرزها أن العمل أخذ حقه في المشاهدة بالإضافة الي أن الجمهور في شهر رمضان ملتزم بأشياء أخرى غير متابعة الأعمال الفنية، وأيضا الفترة الأخيرة وجدت أعمال فنية كثيرة عرضت خارج رمضام وحققت نجاح جماهيريا كبير .

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" والذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، كتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقس عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما.

وهو من بطولة داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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