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محافظات

ثقافة أسوان تنظم قوافل ثقافية وعروضا فنية وأمسيات شعرية بمختلف البيوت والقصور .. صور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:11 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية الفنية بمختلف البيوت والقصور التابعة لفرع ثقافة أسوان، وفى هذا الإطار نظم قصر ثقافة كوم أمبو عرض فنى لفرقة كورال أطفال بقصر الثقافة بقيادة أحمد عبد الحميد حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني "كل بلاد الدنيا، فرحة مصر، حلاوة شمسنا، بحبك يامصر، الارض الطيبه، مصر يا ام الدنيا".

كما نظم قصر ثقافة أسوان القافلة الثقافية بمدينة الطالبات الجامعية بالعقاد تضمنت محاضرة بعنوان "الحوار الثقافي كضمان للتواصل الإجتماعى" حاضرتها الدكتورة منى سيد مدرس خدمة فرد بالمعهد العالى للخدمة الاجتماعية حيث أشارات إلى الحوار أنه القدرة على التفاعل بجميع أشكاله العاطفية، والسلوكية، والمعرفية مع الآخرين.

وأشارت إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير فى تبادل المفاهيم، والخبرات ونقلها بين المجتمعات وبين الأجيال، ويتم من خلال التحدث والاستماع، لذا يمكن النظر لمصطلح ثقافة الحوار باعتباره نتاجًا خطابيًا وسلوكيًا مُستلهمًا من القيم والمبادئ، ويمثل الدور الرئيسي فيه للحوار.

وأضافت أن هناك عوامل ثقافة الحوار وفوائده منها سْب حبِّ، واحترام الآخرين وأهم وسائل الاتصال، والتأثير في الغير والإصلاح بين النّاس، وإشاعة الودّ، وضمان الأمن الإجتماعي وتغيير اتجاهات الناس من خلال إقناعهم القائم على الحوار.

أعقبها أمسية شعرية أدارها الشاعر حسني الإتلاتي، إلى جانب ورشة فنية "عمل تابلوهات من الفوم" للمدربة يارا محمود، وفى الختام قدم عرض لفرقة أسوان للموسيقى العربية تغنت الفرقة بمجموعة من الأغانى "وحشتنى، نسم علينا الهوا، زى العسل، ليه عشم وياك ياجميل، بعاد كنتم، دارت الأيام، غنى يا سمسمية، قلبي عاشقها، قالت لى بريدك، جانا الهوى".
ثقافة أسوان تنظم قوافل ثقافية وعروضا فنية وأمسيات شعرية بمختلف البيوت والقصور .. صور
ثقافة أسوان تنظم قوافل ثقافية وعروضا فنية وأمسيات شعرية بمختلف البيوت والقصور .. صور
ثقافة أسوان تنظم قوافل ثقافية وعروضا فنية وأمسيات شعرية بمختلف البيوت والقصور .. صور
ثقافة أسوان تنظم قوافل ثقافية وعروضا فنية وأمسيات شعرية بمختلف البيوت والقصور .. صور
ثقافة أسوان تنظم قوافل ثقافية وعروضا فنية وأمسيات شعرية بمختلف البيوت والقصور .. صور
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