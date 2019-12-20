أول رد فعل من وليد سليمان عقب تألقه مع الأهلي أمام الإسماعيلي

أعرب وليد سليمان نجم فريق الأهلي والمنتخب عن سعادته لفوز فريقه أمس أمام الاسماعيلي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.



ونشر وليد سليمان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": "مبروك لجمهورنا العظيم والقادم أفضل بإذن الله".



انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.



وسجل وليد سليمان اللاعب البديل لـ مروان محسن، الهدف عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 77 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من محمد هاني وجملة أروع من لاعبي الأهلي بدأت من أقدام أحمد الشيخ.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.