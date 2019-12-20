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منوعات

كلب قفز خلف طفلة 6 سنوات في باص المدرسة فوقعت الكارثة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:27 ص
كلب
كلب
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عزة عاطف
من شدة تعلق كلب بصاحبته ذات الـ6 سنوات لم يستطع إلا أن يركض خلفها ليركب "باص" مدرستها دون أن تعلم، وفي منتصف الطريق إلى المدرسة وقعت الكارثة.

اكتشف سائق الباص وجود الكلب على متنه فقام بالإسراع في إخراجه من هناك، وقعت المفاجأة على الطفلة كالصاعقة عند رؤية الكلب وحاولت منع السائق من إنزال الكلب على الطريق فرفض.

ترجته الطفلة كثيرًا أن ينزله في مكان قريب من المنزل ليكون أكثر أمانًا لكن بكل قسوة ألقى السائق بالكلب على طريق خاص بالحافلات في بريطانيا والتي قطعته إربًا وفقًا لصحيفة مترو.

أصيبت الطفلة بالصدمة عند رؤية الكلب في هذا المنظر البشع ووضعت تحت العلاج النفسي، بينما أعلنت إدارة المدرسة اتخاذها الإجراء المطلوب ضد السائق وطالبت منظمات حكومية بمعاقبته.

وقالت أم ألكساندر الفتاة المسكينة التي لم تكشف عن هويتها بأن جثة الكلب الصغير أصيبت بأضرار بالغة وتمزقت بسبب حركة السيارات السريعة إلا أن هناك الكثير من الأجزاء التي لم يتمكنوا من تجميعها.
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كلب قفز خلف طفلة 6 سنوات في باص المدرسة فوقعت الكارثة

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