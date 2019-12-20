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أخبار البلد

رجال يعيشون بشرف ويموتون بكرامة .. عقيدة واحدة .. فيديو جديد من القوات المسلحة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:32 ص
صورة من الفيلم
صورة من الفيلم
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محمد إبراهيم
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلما بعنوان "عقيدة واحدة"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يرصد فيها تاريخ الجيش المصري منذ إنشائه ، والحروب التي خاضها منذ عهد الفراعنة حتى نصر أكتوبر 1973.

كما رصد الفيلم دور الجيش المصري في الدفاع عن مصر وشعبها في مختلف العصور، كما رصد الفيلم عملية محاربة القوات المسلحة للإرهاب التي شهدتها مصر بعد 2011، وزاد انتشاره بعد ثورة 30 يونيو 2013.

وأوضح الفيلم عملية التحديث والتطوير التي شهدتها القوات المسلحة المصرية في مختلف الأسلحة والأفرع الرئيسية والإدارات المختلفة، والتي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وظهر في الفيلم الأسلحة الحديثة المنضمة للقوات المسلحة، من طائرات وفرقاطات وسفن قتالية وغواصات وأسلحة دفاع جوي وصواريخ ومدفعية وتطوير القواعد المختلفة ورفع جاهزية القوات وكفاءة المقاتل المصري.
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