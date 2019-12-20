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فن

أروى جودة تتعاقد على فيلم "يوم 13"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
أروى جودة
أروى جودة
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شيرى نبيل
تعاقدت الفنانة أروى جودة على المشاركة في الفيلم السينمائي "يوم 13"، الذي يخوض بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني وأحمد داوود.

فيلم "يوم 13" يشارك في بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، ونسرين أمين، وأحمد زاهر، ومحمد شاهين، وفيدرا، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف وإخراج وائل عبدالله، وتدور أحداثه فى إطار الرعب والغموض والتشويق.
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