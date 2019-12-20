اللاعبون كلمة السر.. محمد يوسف يكشف عن رأيه في أداء فايلر مع الأهلي

كشف محمد يوسف مدرب فريق الأهلي السابق عن رأيه بأداء رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر مع الفريق منذ توليه قيادة الفريق الفنية .
وأكد يوسف في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن فايلر تمكن من خلق حالة رائعة مع الفريق حيث أنه يقدم اداء جيد وممتع بخلاف النتائج الرائعة أيضا.
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وتابع محمد يوسف أن مجلس إدارة النادي دعم الفريق بعناصر مميز منذ فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.
انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب إستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.
وأكد يوسف في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن فايلر تمكن من خلق حالة رائعة مع الفريق حيث أنه يقدم اداء جيد وممتع بخلاف النتائج الرائعة أيضا.
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وأضاف أن فايلر مدرب جيد بالاضافة لـ امتلاك الفريق للاعبين مميزين على مستوى فني عال مشددا انه لولا لاعبي الفريق لما تمكن من فايلر من تقديم ذلك الأداء الجيد.
وتابع محمد يوسف أن مجلس إدارة النادي دعم الفريق بعناصر مميز منذ فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.
انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب إستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.