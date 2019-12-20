AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللاعبون كلمة السر.. محمد يوسف يكشف عن رأيه في أداء فايلر مع الأهلي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:23 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف محمد يوسف مدرب فريق الأهلي السابق عن رأيه بأداء رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر مع الفريق منذ توليه قيادة الفريق الفنية .

وأكد يوسف في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن فايلر تمكن من خلق حالة رائعة مع الفريق حيث أنه يقدم اداء جيد وممتع بخلاف النتائج الرائعة أيضا.

اقرأ أيضا 


وأضاف أن فايلر مدرب جيد بالاضافة لـ امتلاك الفريق للاعبين مميزين على مستوى فني عال مشددا انه لولا لاعبي الفريق لما تمكن من فايلر من تقديم ذلك الأداء الجيد.

وتابع محمد يوسف أن مجلس إدارة النادي دعم الفريق بعناصر مميز منذ فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.

انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب إستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي بمن حضر.. عدلي القيعي يكشف عن رأيه بـ فايلر

أحمد ناجي يكشف عن رأيه فى حراس مرمى الزمالك وقيادة فايلر لـ الأهلي

بالأرقام| الإسماعيلى يفشل خلال 9 سنوات فى الانتصار على الأهلى

الأهلي يتراجع عن إشراك شريف إكرامي أمام الإسماعيلي | تفاصيل

75 دقيقة.. الأهلي يتراجع والإسماعيلي يشن هجوما قويا ولكن الشناوي بالمرصاد

الأهلي يفوز على الإسماعيلي 1-0 ويواصل تصدر الدوري .. فيديو

ترشيحاتنا

كلب قفز خلف طفلة 6 سنوات في باص المدرسة فوقعت الكارثة

كارثة كونية وشيكة.. ما قصة ساعة القيامة المنذرة بفناء العالم على يد ترامب؟

ليبيا.. مصادر عسكرية تؤكد وجود مليشيات تركية في صفوف الإرهابيين بطرابلس

وزير الشباب والرياضة يكرم تامر حسني.. شاهد

اخبار الرياضة .. حسني مبارك يعزي مرتضى منصور في وفاة شقيقته.. فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك

ذكرى وفاة ابو قلب طيب.. أحمد السقا ينعى الفنان جمال إسماعيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلب قفز خلف طفلة 6 سنوات في باص المدرسة فوقعت الكارثة

وزير الشباب والرياضة يكرم تامر حسني.. شاهد

أرادت استعراض خاتم خطوبتها عبر الإنترنت فواجهت موجة سخرية.. والسبب؟