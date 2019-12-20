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فن

دياب ينضم لفريق مسلسل فرصة تانية أمام ياسمين صبري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
محمد دباب
محمد دباب
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شيرى نبيل
انضم الفنان محمد دياب لمسلسل " فرصة تانية" بطولة النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، قصة مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، ويجسد دياب شخصية شريرة فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى.

دياب شارك العام الماضى بمسلسل " أبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته نجلاء بدر، محمد علي رزق، وآخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجي.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، وجارى التعاقد مع باقى الممثلين، ومن المقرر البدء فى تصويره مكلع شهر يناير المقبل، من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.
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