محمد يوسف: الأهلي يحتاج لمهاجم جديد في الميركاتو الشتوي

كشف محمد يوسف مدرب الأهلي السابق عن أبرز احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حيث أكد أن الفريق بحاجة لمهاجم مميز.
وأكد يوسف في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن بطولة دوري أبطال أفريقيا بطولة قوية وصعبة ولابد أن يتم تدعيم الفريق بمهاجم على مستوى عال يليق بتلك البطولة.
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أما عن امكانية ضم كينو مهاجم بيراميدز فأكد ان الفريق ليس بحاجة له خلال الفترة الحالية خاصة عقب التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا
انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.
وأكد يوسف في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن بطولة دوري أبطال أفريقيا بطولة قوية وصعبة ولابد أن يتم تدعيم الفريق بمهاجم على مستوى عال يليق بتلك البطولة.
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وأضاف أن الأهلي من الممكن أن يستغني عن جيرالدو نجم الفريق ليضم مهاجم جديد حيث أكد انه من الصعب الاستغناء عن اي مهاجم داخل الفريق.
أما عن امكانية ضم كينو مهاجم بيراميدز فأكد ان الفريق ليس بحاجة له خلال الفترة الحالية خاصة عقب التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا
انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي الى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.