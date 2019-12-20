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ثقافة

أستاذ آثار: الترويج لمسار العائلة المقدسة عالميا مردوده إيجابي على مصر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابقة على أهمية توثيق محطات مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر،مثمنا جهود وزارة الآثار لعمل ذلك، تمهيدا لوضعها على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وأوضح عبد اللطيف أن العائلة المقدسة تنقلت في مصر عبر عدة مدن،ويمكن تقسيمها إلى 3 مراحل من الدلتا الي الصعيد،والمرحلة الأولي"العريش – الفرما – تل بسطة – مسطرد – بلبيس – مدينة سمنود – سخا – وادي النطرون".

أما المرحلة الثانية تضم"المطرية – بابليون بمصر القديمة – منف – المعادي"،وفي الثالثة"البهنسا – جبل الطير – الاشمونين – فيليس – قسقام – مير – جبل قسقام – جبل درنكة".

وقال عبد اللطيف لصدي البلد أن هذا الحدث فرصة عظيمة للاحتفال بمسار العائلة المقدسة طوال العام،والتي فرت من بيت لحم في فلسطين خوفا من مطاردة الرومان لهم، ودخلوا مصر من العريش حتي دير المحرق في أسيوط أقصي عمق صعيد مصر،ومروا علي نقاط كثيرة جدًا في الذهاب، واختلفت هذه النقاط في العودة.

وتابع:إذا لدينا نقاط ومحطات كثيرة جدا يمكن استغلالها، وفي كل نقطة لمدة يوم أو يومين تقام احتفالات وفعاليات،مع وضع هذه النقاط علي خريطة السياحة دون التقيد بتوقيت وتستمر طوال العام،مع الترويج لهذا عالميا مما يحقق مردودا إيجابيا لمصر والسياحة فيها،خاصة أن مسار العائلة المقدسة له مكانة كبيرة في نفس كل مسيحي ومسلم، ولا بد من وجود خدمات للسائحين في هذه الأماكن لتحقق العائد منها.
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