100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎

أقيم مساء أمس، حفل مهرجان قناة النايل دراما، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن عن أعمالهم في عام 2019.



حضر التكريم كل من صبري فواز ومصطفى شعبان ومحمد رمضان وماجد المصري و إيمي ودنيا سمير غانم ويوسف شعبان، وشيري عادل، وخالد الصاوي، وشريف سلامة ، ومي عمر، ومحمد سامي، ويسرا اللوزي، ومصطفى شعبان.



كما حضر عدد آخر من نجوم الفن، سواء المكرمين أو المدعوين لحضور الحفل السنوي للقناة.