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منوعات

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:42 ص
Charliz Theron
Charliz Theron
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عزة عاطف
في وقت سابق من هذا الأسبوع فتحت الممثلة الأمريكية «تشارليز ثيرون» قلبها أمام الشاشة خلال مقابلة في أحد البرامج لتتحدث عن الليلة التي قتلت فيها والدتها زوجها العنيف، معترفة بأنها "لا تخجل" من الحديث عن أمها، وذلك خلال مقابلة مع محطة NPR، وقد شاركت قصتها عن محاولة والدها المدمن على الكحول اقتحام غرفة نومها وإطلاق ثلاث طلقات عليها، قبل أن تنتزع والدتها مسدسًا وتقتله "دفاعًا عن النفس".

مما دفع الناشط الحقوقي «ديفيد شالن» صاحب أشهر قضية تاريخية في أمريكا والذي استطاع تحرير أمه من السجن المؤبد بحملات ضد العنف المنزلي بعدما قتلت والده عمدًا.

يقول ديفيد "قتلت أمي «سالي تشالنج» والدي في عام 2010، فعلى مدى 40 عامًا تعرضت للتخويف والإهانة منه، بل وقام بعزلها عن الأصدقاء والعائلة، بالإضافة إلى تحكمه في تواصلها مع الآخرين، والسيطرة على أموالها، وتقييد حركتها، وزرع ثقافة الخوف والتبعية عندها.

ساعده العنف في البداية أيضًا على وضع "خط أحمر" لا يمكن لأمي عبوره أبدًا، بل وأقنعها بأن سوء المعاملة الذي كانت تعانيه هو شئ طبيعي بحسب صحيفة مترو.

كانت الشرطة قد ألقت القبض على أم ديفيد حيث أُدينت بارتكاب جريمة قتل وحُكم عليها بالسجن مدى الحياة، ويصرح طيلة الأعوام السبعة التالية من سجن أمي كنت قد وقعت في هاوية مظلمة لا أستطع مواجهة العيون لكني اليوم أعترف بأني "لا أخجل"، وسأخبر أي شخص بأن أمي ما هي إلا ضحية للعنف المنزلي.
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