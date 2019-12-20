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أخبار العالم

قبرص توقف 3 أشخاص في قضية حافلة التجسس الإسرائيلية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أوقفت قبرص ثلاثة أشخاص مرتبطين بما يقال أنها "حافلة تجسس" مملوكة لإسرائيلي ومجهزة بتكنولوجيا متطورة للمراقبة قادرة على اختراق الاتصالات.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن بيان أصدرته الشرطة القبرصية قوله إن المشتبه بهم يواجهون تهمة حول انتهاك قوانين الخصوصية والبيانات الشخصية والحصول على وثائق مزورة وانتهاك قانون الاتصالات اللاسلكية.

ورجحت الشرطة أن يمثل الثلاثة الذين يعملون في شركة تمتلك الحافلة الصغيرة أمام محكمة الجمعة في مدينة لارنكا لإصدار أمر بوضعهم قيد الاحتجاز.

تمتلك هذه الحافلة شركة "وايسبير" المسجّلة في قبرص، ويقال إنّ مديرها التنفيذي تال ديليان ضابط استخبارات إسرائيلي سابق.

وعيّن في الشهر الماضي محقق مستقل لمعاونة الشرطة في تحقيقها حول الحافلة التي ظهرت في فيديو لمجلة فوربس الأميركية وانتشر على نطاق واسع داخل الجزيرة المتوسطية.
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