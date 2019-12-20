التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على ملامح تشكيل الفريق الأبيض الذي سيخوض به مواجهة سموحة.



ويواجه الزمالك فريق سموحة اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في تمام السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.



ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد.



خط الدفاع: محمد عبدالشافي ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحازم إمام.



خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” وأشرف بن شرقي وأحمد سيد “زيزو”.



خط الهجوم: مصطفى محمد.