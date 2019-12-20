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منوعات

بمرور 8 سنوات على جريمة اغتصاب.. مفاجأة غريبة بعد اكتشاف الجاني

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
اغتصاب
اغتصاب
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عزة عاطف
بعد انتظار دام لسنوات من وقوع جريمة اغتصاب بشعة بحق امرأة من جنسية عربية يخرج أمل اكتشاف الجاني إلى النور لكن سرعان ما يطفئه القضاء والقدر والصدفة العجيبة.

تعرضت امرأة من جنسية عربية للاغتصاب على يد رجل مجهول في دولة الإمارات وقد فتحت الشرطة تحقيقًا واسعًا في الجريمة لاكتشاف ملابسات القضية وتحديد هوية الجاني.

ولأنه ليس هناك أي جريمة كاملة تكتشف الشرطة بعد 8 سنوات من البحث والتحري أخيرًا هوية الجاني لتتم معاقبته ومحاسبته على فعلته المشينة بحسب صحيفة البيان.

بعد تحليل الحمض النووي لدليل بيولوجي تركه الجاني في مكان الجريمة استطاع خبراء الأدلة الجنائية تحديد هوية الجاني عن طريق أخوه.

وباستخدام التكنولوجيا الحديثة والبحث مع التحقيق تبين أن أخو الجاني لديه سوابق جنائية لكن الصدمة كانت عندما اكتشفت الشرطة بأن الجاني "قد توفى" قبل أن يعاقب على جريمته.
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