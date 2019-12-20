محمد فضل يكشف إمكانية استبدال اللاعبين المصابين بفرق الدوري

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن إمكانية فتح قوائم الاستبدال لفرق الدوري الممتاز للاعبين المصابين والهاربين حال موافقة جميع فرق الدوري.
وأكد فضل في تصريحات تليفزيونية أن فكرة " الاستبدال " لم تطرح من الأساس مشددا انه أمر غريب ان تطرح تلك الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون اي اساس لها من الصحة.
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وأضاف أن الأهم هو مصلحة الكرة المصرية ولكن وفقا للوائح والقوانين مشددا أنه حال تم طرح الفكرة سيتم مناقشتها بما يفيد الكرة المصرية.
وتابع أن الامر لم يطرح مطلقا ولا داعي للحديث عنه.
وأكد فضل في تصريحات تليفزيونية أن فكرة " الاستبدال " لم تطرح من الأساس مشددا انه أمر غريب ان تطرح تلك الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون اي اساس لها من الصحة.
اقرأ ايضا
وأضاف أن الأهم هو مصلحة الكرة المصرية ولكن وفقا للوائح والقوانين مشددا أنه حال تم طرح الفكرة سيتم مناقشتها بما يفيد الكرة المصرية.
وتابع أن الامر لم يطرح مطلقا ولا داعي للحديث عنه.