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رياضة

بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي هاشتاج #وليد_سليمان يتصدر تويتر

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:24 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #وليد_سليمان بعد احرازه هدف الفوز في شباك الإسماعيلي أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏لاعب عنده 35 سنة وبنستناه في كل ماتش معقرب ينزل يحسمهولنا مهما اشترينا نجوم رغم ان مستواه قل بسبب السن ، وكل مرة ميخيبش ظنك وينزل يحسم الماتش فعلا ويرسم الابتسامة علي وشك ، وليد سليمان أسطورة ❤..‏انت الساحر الى. بجد الى من غيرك منحسش بفرحه تجيب صداع..‏وليد سليمان برجل واحده وهو ٣٥ سنة افيد وانشف من احمد الشيخ .. حاجه من ريحة الجيل الذهبي لسه عنده كتير يقدمه وحاجة عظمة فعلا💙 ‎#وليد_سليمان

وقال آخرون:‏‎اللى يحضر الحاوي وميعرفش يصرفه يعرف ان الحاوي هيقرفه استفز أحدهم وليد سليمان فعاقب مدينة بأكملها..‏يالله   يالله  يالله  يالله ...ابو سليم   وليد  سليمان...الحمد لله  ماتش صعب كتير...مفيش مره حطينا عشمنا ف وليد سليمان واحتجناه  غير ونزل وقلب نتيجه الماتش وكسبنا ٣ نقط ، وليد سليمان جايز ميكونش قادر يلعب ٩٠ دقيقه دلوقتي بس هيفضل اكتر لاعب من الجيل الذهبي هنندم عليه هو واحمد فتحي.
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