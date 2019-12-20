بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي هاشتاج #وليد_سليمان يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #وليد_سليمان بعد احرازه هدف الفوز في شباك الإسماعيلي أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :لاعب عنده 35 سنة وبنستناه في كل ماتش معقرب ينزل يحسمهولنا مهما اشترينا نجوم رغم ان مستواه قل بسبب السن ، وكل مرة ميخيبش ظنك وينزل يحسم الماتش فعلا ويرسم الابتسامة علي وشك ، وليد سليمان أسطورة ❤..انت الساحر الى. بجد الى من غيرك منحسش بفرحه تجيب صداع..وليد سليمان برجل واحده وهو ٣٥ سنة افيد وانشف من احمد الشيخ .. حاجه من ريحة الجيل الذهبي لسه عنده كتير يقدمه وحاجة عظمة فعلا💙 #وليد_سليمان
وقال آخرون:اللى يحضر الحاوي وميعرفش يصرفه يعرف ان الحاوي هيقرفه استفز أحدهم وليد سليمان فعاقب مدينة بأكملها..يالله يالله يالله يالله ...ابو سليم وليد سليمان...الحمد لله ماتش صعب كتير...مفيش مره حطينا عشمنا ف وليد سليمان واحتجناه غير ونزل وقلب نتيجه الماتش وكسبنا ٣ نقط ، وليد سليمان جايز ميكونش قادر يلعب ٩٠ دقيقه دلوقتي بس هيفضل اكتر لاعب من الجيل الذهبي هنندم عليه هو واحمد فتحي.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :لاعب عنده 35 سنة وبنستناه في كل ماتش معقرب ينزل يحسمهولنا مهما اشترينا نجوم رغم ان مستواه قل بسبب السن ، وكل مرة ميخيبش ظنك وينزل يحسم الماتش فعلا ويرسم الابتسامة علي وشك ، وليد سليمان أسطورة ❤..انت الساحر الى. بجد الى من غيرك منحسش بفرحه تجيب صداع..وليد سليمان برجل واحده وهو ٣٥ سنة افيد وانشف من احمد الشيخ .. حاجه من ريحة الجيل الذهبي لسه عنده كتير يقدمه وحاجة عظمة فعلا💙 #وليد_سليمان
وقال آخرون:اللى يحضر الحاوي وميعرفش يصرفه يعرف ان الحاوي هيقرفه استفز أحدهم وليد سليمان فعاقب مدينة بأكملها..يالله يالله يالله يالله ...ابو سليم وليد سليمان...الحمد لله ماتش صعب كتير...مفيش مره حطينا عشمنا ف وليد سليمان واحتجناه غير ونزل وقلب نتيجه الماتش وكسبنا ٣ نقط ، وليد سليمان جايز ميكونش قادر يلعب ٩٠ دقيقه دلوقتي بس هيفضل اكتر لاعب من الجيل الذهبي هنندم عليه هو واحمد فتحي.