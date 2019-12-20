بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي هاشتاج #وليد_سليمان يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #وليد_سليمان بعد احرازه هدف الفوز في شباك الإسماعيلي أمام الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏لاعب عنده 35 سنة وبنستناه في كل ماتش معقرب ينزل يحسمهولنا مهما اشترينا نجوم رغم ان مستواه قل بسبب السن ، وكل مرة ميخيبش ظنك وينزل يحسم الماتش فعلا ويرسم الابتسامة علي وشك ، وليد سليمان أسطورة ❤..‏انت الساحر الى. بجد الى من غيرك منحسش بفرحه تجيب صداع..‏وليد سليمان برجل واحده وهو ٣٥ سنة افيد وانشف من احمد الشيخ .. حاجه من ريحة الجيل الذهبي لسه عنده كتير يقدمه وحاجة عظمة فعلا💙 ‎#وليد_سليمان



وقال آخرون:‏‎اللى يحضر الحاوي وميعرفش يصرفه يعرف ان الحاوي هيقرفه استفز أحدهم وليد سليمان فعاقب مدينة بأكملها..‏يالله يالله يالله يالله ...ابو سليم وليد سليمان...الحمد لله ماتش صعب كتير...مفيش مره حطينا عشمنا ف وليد سليمان واحتجناه غير ونزل وقلب نتيجه الماتش وكسبنا ٣ نقط ، وليد سليمان جايز ميكونش قادر يلعب ٩٠ دقيقه دلوقتي بس هيفضل اكتر لاعب من الجيل الذهبي هنندم عليه هو واحمد فتحي.