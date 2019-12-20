السيسي: موقفنا ثابت إزاء أمن واستقرار ليبيا وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي لـ أنستاسيادس: فخورون بتطور العلاقات الثنائية في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان

السيسي يدعو ميركل لوضع حد للتدخلات في ليبيا

الرئيس اللبناني يكلف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة

الجزائر.. اختيار صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال

بومبيو: واشنطن تقيد منح التأشيرات لمسئولين إيرانيين

مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار قرب مقر وكالة الأمن الوطني الروسية







سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.



وأبرزت صحيفة "الأنباء" اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس، حيث بحثا دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلا عن التنسيق المتبادل بشأن عدد من الملفات الأمنية، والإقليمية، وتلك المتعلقة بمنطقة شرق المتوسطن فيما أعرب الثاني عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يسهم في الدفع قدمًا بالتعاون المتميز بينهم، فضلًا عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أكد الرئيس السيسي اعتزاز تطور وقوة دفع كبيرة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مثمنًا في هذا الصدد التقدم المحرز في إطار تلك الآلية، خاصةً في ظل النتائج المثمرة التي أسفرت عنها القمة الاخيرة للآلية بالقاهرة.



وقالت "الراي" إن الرئيس السيسي دعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إنهاء ء الأزمة الليبية من خلال مقترب شامل يتضمن جميع جوانب القضية، مؤكدًا موقف مصر الساعي إلى وحدة واستقرار وأمن ليبيا، ودعمها لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة التي تمثل تهديدًا ليس فقط على ليبيا بل أيضًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط بأسرها، وكذا وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، وهي الجهود التي تهدف لتلبية طموحات الشعب الليبي الشقيق في عودة الاستقرار وبدء عملية التنمية الشاملة في شتى ربوع الأراضي الليبية.



وأفادت "الوطن" بأن وزير الخارجية المصري سامح شكري توافق مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، على العمل نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع مبعوث الأمم المتحدة، سعيا لتحريك مسار مؤتمر تسعى ألمانيا لعقده حول الأزمة السياسية في ليبيا.



على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن الرئيس البناني ميشال عون استدعى الوزير السابق حسان دياب، لتكليفه تشكيل حكومة بعدما حصد تأييد نواب ميليشيا حزب الله وحلفائها، بعد أكثر من شهر ونصف على استقالة الحكومة السابقة على وقع غضب الشارع.



ونقلت "القبس" عن دياب قوله إنه يتعهد العمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مضيفًا: "الاستقرار السياسي والاقتصادي ضرورة قصوى.



وقالت "الوطن" إن عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري الجديد عين صبري بوقادوم رئيسا لحكومة تصريف الأعمال، وكمال بلجود وزيرًا للداخلية لى أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة.



وأفادت "الراي" بأن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي غارات على أهداف تابعة للميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة شرقي العاصمة طرابلس، ونقلت عن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قوله في بيان ألقاه فجر اليوم: "سنمهل مصراتة 3 أيام لسحب مقاتليها من طرابلس وسرت، ولن نستهدف أي قوات تعود من طرابلس وسرت إلى مصراتة خلال أيام المهلة ".



دوليًا، أفادت "الأنباء" بأن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع، مشيرةً إلى أن القاضيين أبو القاسم صلواتي ومحمد مغيثه "أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمع وصدرت بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام".



ونقلت "الوطن" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوله إن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على إصدار تأشيرات لمسؤولين إيرانيين حاليين وسابقين وصفهم بأنهم متورطون في إساءة معاملة واحتجاز محتجين سلميين وذلك وسط تشديد واشنطن حملتها على إيران، لافتًا إلى قوات الأمن الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد المحتجين. وأكد وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبه.



وذكرت "الراي" أن ثلاثة أشخاص قتلوا في إطلاق نار بوسط العاصمة موسكو مساء اليوم الخميس قرب مقر جهاز الأمن الاتحادي الروسي، مشيرةً إلى أن ضمن القتلى عنصر من الأمن الفدرالي الروسي، فيما أكدت وزارة الصحة الروسية إصابة موظفين اثنين من هيئة الأمن الفدرالي الروسي بجروح بليغة جراء الحادثة، وأن 3 أشخاص قتلوا جراء إطلاق النار.