شرط وحيد من البدري لـ الموافقة على ضم مصطفى محمد للمنتخب

أكد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أن الفراعنة بحاجة لـعدد كبير من العناصر الجديد داخله مشددا أن الفريق بحاجة للبناء من جديد.



وأضاف البدري في تصريحات لـ قناة " أون سبورت " أن مصطفى محمد نجم الزمالك والمنتخب الأولمبي لاعب مميز للغاية ولديه مهارات رائعة مشددا أن ما ينقصه هو بعض الفنيات البسيطة وفي حال تمكنه من تطويرها سيكون باب المنتخب مفتوحا أمامه.



وتابع أنه يتابع باستمرار مباريات الدوري الممتاز لـمعرفة مستويات لاعبي فريق الدوري.



وأكمل حسام البدري أن مصطفى محمد سيضيف الكثير للمنتخب حال انضمامه بشرط استمرار تألقه مع فريقه الحالي.



وتابع حسام البدري أن رمضان صبحي نجم الأهلي لاعب مميز ولديه روح عالية داخل الملعب مشددا أنه قام بالاطمئنان عليه عقب إصابته مع الفريق.