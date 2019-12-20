إعلان نتائج جائزة محجوب صالح للصحافة السودانية

أعلنت مساء أمس الخميس في الخرطوم نتائج جائزة "محجوب محمد صالح للصحافة السودانية"، في نسختها الثانية، وفاز بجائزة التصوير الفوتوغرافي مجاهد ابو القاسم وفي الحوار الصحفي رجاء محمد عبدالله من صحيفة "التيار"، وفي فرع التقرير الاخباري فاز الزين عثمان من صحيفة "اليوم التالي"، وجائزة المقال الصحفي نالها محمد عثمان محمد من صحيفة "السوداني".



وتأسست جائزة محجوب صالح العام الماضي، لتعزيز دور الصحافة في المجتمع، وتشمل فروع المقال الصحفي، والحوار الصحفي، والتقرير الاخباري، واضيف لها هذا العام التصوير الفوتوغرافي.



وأشاد صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالدور الكبير الذي اضطلعت به الصحافة والوسط الصحفي في الثورة، عبربتقديم التوعية والتنوير بالقضايا الوطنية.



وثمن تاور ، في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية التي أقيمت تحت عنوان "في البدء كانت كلمة"، بما قدمه محجوب صالح، خلال مسيرته الطويلة للصحافة والصحفيين.



وأكد الدور المحوري للصحافة في مرحلة ما بعد الثورة، داعيا الصحفيين إلى الاهتمام بالتوثيق والدراسة لإبداعات جيل الثورة.