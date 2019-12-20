AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء الكندي: الإحباط في ألبرتا وساسكاتشوان لا يرقى إلى درجة أزمة وحدة وطنية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:16 ص
جستن ترودو
جستن ترودو
Advertisements
أ ش أ

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أمس /الخميس/، إنه لا يشارك الرأي القائل بأن كندا تواجه أزمة وحدة وطنية على الرغم من "الغضب الحقيقي للغاية" الذي يشعر به الكثيرون في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الوحدة الوظنية الكندية في خطر، قال ترودو - في مقابلة نهاية العام مع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" نيوز- "لا أتفق مع هذا التقييم إلى حد ما لدى الآخرين. أعتقد أن هناك مستوى من الخطابة قد لا يكون مطمئنا بقدر ما يمكن أن يكون".. أعتقد أن هناك إحباطات حقيقية للغاية.. أعتقد أن هناك غضبا حقيقيا للغاية يجب معالجته في ألبرتا وساسكاتشوان.. لكني أرى أن هناك مشاكل يجب حلها عندما نعمل جميعا معا، ولا أعتقد أن مواطني ألبرتا توقفوا فجأة عن الاهتمام بكندا....أعتقد أنهم يريدون فقط ويعرفون أن لديهم مستقبلا قويا وهذا ما نحن عليه بحاجة لهم أيضا".

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن تصرفات حكومته ساهمت في المصاعب الاقتصادية التي يواجهها قطاع الطاقة ، قال ترودو إن هناك عدة عوامل وراء المحنة الاقتصادية في المنطقة: "هناك تحول الاقتصاد العالمي. هناك صعوبة كانت لدينا دائما في توصيل مواردنا إلى أسواق جديدة ، بخلاف الولايات المتحدة".

وفي سعيه للحفاظ علي الوحدة الوطنية، نصب رئيس الوزراء ترودو وزيرة الخارجية السابقة كريستيا فريلاند الشهر الماضي كمستشارة لشؤون الغرب ليناط بها إدارة المناقشات مع المجتمع الغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن رفض التيار الليبرالي لمصالح اقتصادية متجذرة بتاريخ الغرب الكندي يعود إلى الثمانينيات عندما تولي بيير ترودو والد جستن ترودو رئاسة الوزراء، وحينها شرع بسياسة برنامج الطاقة القومي والرامية لتوطيد سيطرة الحكومة الفدرالية على موارد النفط الغربي في وجه تنامى تأثير منظمة أوبك بالمنطقة ما أدى لاحقا لتدهور دخل الغرب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء كندا: "ناتو" لا يزال يلعب دورا هاما

هيئة الإذاعة الكندية: فرانسوا فيليب وزيراً للخارجية في الحكومة الجديدة

نائبة رئيس الوزراء الكندي تتولى مسئولية العلاقات مع الولايات المتحدة

ترودو يناقش هاتفيا مع الأمين العام للناتو قمة الحلف في لندن

زعيم المعارضة الكندية يحمل ترودو مسئولة أزمة الوحدة الوطنية

فيديو النميمة آخرها.. بوريس جونسون يقطع صلته بـ ترامب لهذه الأسباب

ترشيحاتنا

100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎

فتاوى تشغل الأذهان.. هل زوجة العم من المحارم والبلوغ شرط لإمامة المصلين .. والأزهر يوضح هل يجوز الصلاة بعد الوتر

أول صور مسربة لهاتف Galaxy Fold 2 القادم.. ومقارنة مع موتورولا Razr

مناسبة ليوم الإجازة .. البطاطس المشوية بالثوم

فاكهة غير متوقعة.. تخلصك من آلام الجسد بشكل نهائى

أول تحرك من محافظة الدقهلية بعد وفاة 7 أشخاص وإصابة 4 في حادث قطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎

بمرور 8 سنوات على جريمة اغتصاب.. مفاجأة غريبة بعد اكتشاف الجاني

اكتشاف غريب لغابة عمرها 386 مليون سنة في القاهرة الأمريكية