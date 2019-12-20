رئيس الوزراء الكندي: الإحباط في ألبرتا وساسكاتشوان لا يرقى إلى درجة أزمة وحدة وطنية



قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، أمس /الخميس/، إنه لا يشارك الرأي القائل بأن كندا تواجه أزمة وحدة وطنية على الرغم من "الغضب الحقيقي للغاية" الذي يشعر به الكثيرون في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان.



وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الوحدة الوظنية الكندية في خطر، قال ترودو - في مقابلة نهاية العام مع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" نيوز- "لا أتفق مع هذا التقييم إلى حد ما لدى الآخرين. أعتقد أن هناك مستوى من الخطابة قد لا يكون مطمئنا بقدر ما يمكن أن يكون".. أعتقد أن هناك إحباطات حقيقية للغاية.. أعتقد أن هناك غضبا حقيقيا للغاية يجب معالجته في ألبرتا وساسكاتشوان.. لكني أرى أن هناك مشاكل يجب حلها عندما نعمل جميعا معا، ولا أعتقد أن مواطني ألبرتا توقفوا فجأة عن الاهتمام بكندا....أعتقد أنهم يريدون فقط ويعرفون أن لديهم مستقبلا قويا وهذا ما نحن عليه بحاجة لهم أيضا".



ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن تصرفات حكومته ساهمت في المصاعب الاقتصادية التي يواجهها قطاع الطاقة ، قال ترودو إن هناك عدة عوامل وراء المحنة الاقتصادية في المنطقة: "هناك تحول الاقتصاد العالمي. هناك صعوبة كانت لدينا دائما في توصيل مواردنا إلى أسواق جديدة ، بخلاف الولايات المتحدة".



وفي سعيه للحفاظ علي الوحدة الوطنية، نصب رئيس الوزراء ترودو وزيرة الخارجية السابقة كريستيا فريلاند الشهر الماضي كمستشارة لشؤون الغرب ليناط بها إدارة المناقشات مع المجتمع الغربي.



وتجدر الإشارة إلى أن رفض التيار الليبرالي لمصالح اقتصادية متجذرة بتاريخ الغرب الكندي يعود إلى الثمانينيات عندما تولي بيير ترودو والد جستن ترودو رئاسة الوزراء، وحينها شرع بسياسة برنامج الطاقة القومي والرامية لتوطيد سيطرة الحكومة الفدرالية على موارد النفط الغربي في وجه تنامى تأثير منظمة أوبك بالمنطقة ما أدى لاحقا لتدهور دخل الغرب.