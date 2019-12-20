أخبار العالم: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس .. وترامب يتحدي الديمقراطيين

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار العربية والإقليمية والعالمية، المختلفة نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
الجيش الليبي: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش أصدرت توجهيات بإعطاء مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها الإرهابية من العاصمة طرابلس.
قبرص توقف 3 أشخاص في قضية حافلة التجسس الإسرائيلية
أوقفت قبرص ثلاثة أشخاص مرتبطين بما يقال أنها "حافلة تجسس" مملوكة لإسرائيلي ومجهزة بتكنولوجيا متطورة للمراقبة قادرة على اختراق الاتصالات.
ترامب يتحدي الديمقراطيين: أطالب بمحاكمة فورا
صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من نبرة التحدي ضد معسكر الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي إثر إعلانهم أمس الخميس توجيه أول اتهامات رسمية ضده تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة في إطار مساعي عزله عن منصبه.
ليبيا.. مصادر عسكرية تؤكد وجود مليشيات تركية في صفوف الإرهابيين بطرابلس
كشفت مصادر عسكرية ليبية لوكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم الجمعة، أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.
من مجلس الأمن.. أمريكا تفتح النار على إيران: لن نسمح لكم بتهديد الشرق الأوسط
قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم الجمعة، إن بلادها لديها ما يكفي من أدلة على تورط إيران في الهجمات التى استهدفت منشآت شركة أرامكو السعودية.
الحريري: حكومتي فشلت في تلبية مطالب الشعب
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، مساء الخميس، إن حكومته فشلت في تلبية مطاب الشعب، مؤكدًا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة حول تشكيل حكومة أخصائيين.
الجيش الليبي: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش أصدرت توجهيات بإعطاء مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها الإرهابية من العاصمة طرابلس.
قبرص توقف 3 أشخاص في قضية حافلة التجسس الإسرائيلية
أوقفت قبرص ثلاثة أشخاص مرتبطين بما يقال أنها "حافلة تجسس" مملوكة لإسرائيلي ومجهزة بتكنولوجيا متطورة للمراقبة قادرة على اختراق الاتصالات.
ترامب يتحدي الديمقراطيين: أطالب بمحاكمة فورا
صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من نبرة التحدي ضد معسكر الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي إثر إعلانهم أمس الخميس توجيه أول اتهامات رسمية ضده تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة في إطار مساعي عزله عن منصبه.
ليبيا.. مصادر عسكرية تؤكد وجود مليشيات تركية في صفوف الإرهابيين بطرابلس
كشفت مصادر عسكرية ليبية لوكالة "سبوتنك" الروسية، اليوم الجمعة، أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.
من مجلس الأمن.. أمريكا تفتح النار على إيران: لن نسمح لكم بتهديد الشرق الأوسط
قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، اليوم الجمعة، إن بلادها لديها ما يكفي من أدلة على تورط إيران في الهجمات التى استهدفت منشآت شركة أرامكو السعودية.
الحريري: حكومتي فشلت في تلبية مطالب الشعب
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، مساء الخميس، إن حكومته فشلت في تلبية مطاب الشعب، مؤكدًا أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة حول تشكيل حكومة أخصائيين.