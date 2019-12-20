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فن

أخبار الفن: 100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎ وأروى جودة تتعاقد على فيلم "يوم 13"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
صدى البلد
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شيري نبيل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المتنوعة، الخاصة بالفنانين والمشاهير نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

أروى جودة تتعاقد على فيلم "يوم 13"
تعاقدت الفنانة أروى جودة على المشاركة في الفيلم السينمائي "يوم 13"، الذي يخوض بطولته كل من الفنانة دينا الشربيني وأحمد داوود.


هشام عباس يطرح "الفترة اللي فاتت"
طرحت شركة مزيكا، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو كليب "الفترة اللي فاتت" للفنان هشام عباس، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج حازم كتانة.


100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎
أقيم مساء أمس، حفل مهرجان قناة النايل دراما، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حيث تم تكريم عدد كبير من نجوم الفن عن أعمالهم في عام 2019.


السبت.. هاني شاكر يحتفل بعيد ميلاده
يستضيف الإذاعي محمد عبدالعزيز، في حلقة جديدة من برنامج "بالعربي" المُذاع على راديو "صوت العرب"، أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، في حوار خاص، بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق 21 من الشهر الجاري.


قنوات MBC تستحوذ على حقوق النسخة العربية من مسلسل Jane the Virgin
أطلقت الصفحة الرسمية لشركة S Productions البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية لمسلسل الآنسة فرح، بعدما امتلكت الشركة حقوق إنتاج نسخته العربية والمأخوذة من المسلسل الأميركي الشهير Jane the Virgin.
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أخبار الفن: 100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎ وأروى جودة تتعاقد على فيلم "يوم 13"

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