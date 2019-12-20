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رياضة

عقب الفوز على الإسماعيلي.. عدلي القيعي يوجه رسالة صادمة لجماهير الأهلي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:14 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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ياسمين تيسير
وجه عدلي القيعي مستشار التعاقدات في النادي الأهلي رسالة لجماهير الفريق خاصة في ظل تألق الفريق وتحقيق نتائج رائعه والتي كان آخرها الفوز امام الإسماعيلي أمس بهدف نظيف.

وأكد عدلي القيعي في تصريحات عبر قناة " الأهلي " أن الجماهير يحب أن تستمر في دعم الفريق ومساندته خلال الفترة المقبلة سواء كانت النتائج إيجابية أم سلبية.

وأضاف عدلي القيعي أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق مدرب رائع ولكن الفريق يعاني من كثرة الغيابات على الرغم من تحقيق نتائج جيدة مشددا أن الحفاظ على تقديم أداء جيد أمر صعب

انتهت أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة وواصل تصدره للمركز الأول للدوري الممتاز، بينما استقر الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.
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