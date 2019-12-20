أهم الأخبار: أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة بين تجار موبيليا في الموسكى .. ومهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس

القبض على 12 متهما.. أمن القاهرة يسيطر على مشاجرة بين تجار موبيليا في الموسكى
سيطرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على مشاجرة وقعت بمنطقة الموسكى بين تجار موبيليا وبعض الأشخاص بسبب خلافات تجارية بينهما القى القبض على طرفي المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
رجال يعيشون بشرف ويموتون بكرامة .. فيديو جديد من القوات المسلحة
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلما بعنوان "عقيدة واحدة"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يرصد فيها تاريخ الجيش المصري منذ إنشائه ، والحروب التي خاضها منذ عهد الفراعنة حتى نصر أكتوبر 1973.
محمد رمضان: أغنية إنساي حققت 190 مليون مشاهدة في 5 أشهر .. فيديو
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة لبوستر أغنيته "إنساي"، التي قدمها مع الفنان سعد لمجرد، وعلق رمضان على البوستر: "الحمد لله أغنية "إنساي" ١٩٠مليون مشاهدة في ٥ أشهر، الأكثر مشاهدة واستماع عربيا في ٢٠١٩، الأسطورة والمعلم، ثقة في الله نجاح".
متابعة لـ أحلام: ألبومك هيحل كل مشاكلي .. والفنانة: عليكي بالقرآن الكريم.. شاهد
نصحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها بموقع التواصل تويتر احدي متابعتها بقراءة القرآن الكريم لحل جميع مشاكلها.
ذكرى وفاة ابو قلب طيب.. أحمد السقا ينعى الفنان جمال إسماعيل
استحضر الفنان أحمد السقا ذكرى وفاة الفنان الكبير جمال اسماعيل الذي توفي 18 ديسمبر عام 2018 عن عمر يناهز الـ 80 عاما .
الجيش الليبي: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش أصدرت توجهيات بإعطاء مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها الإرهابية من العاصمة طرابلس.
ترامب يتحدي الديمقراطيين: أطالب بمحاكمة فورا
صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من نبرة التحدي ضد معسكر الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي إثر إعلانهم أمس الخميس توجيه أول اتهامات رسمية ضده تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة في إطار مساعي عزله عن منصبه.
هشام عباس يطرح "الفترة اللي فاتت"
طرحت شركة مزيكا، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو كليب "الفترة اللي فاتت" للفنان هشام عباس، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج حازم كتانة.
سيطرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على مشاجرة وقعت بمنطقة الموسكى بين تجار موبيليا وبعض الأشخاص بسبب خلافات تجارية بينهما القى القبض على طرفي المشاجرة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
رجال يعيشون بشرف ويموتون بكرامة .. فيديو جديد من القوات المسلحة
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، فيلما بعنوان "عقيدة واحدة"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، يرصد فيها تاريخ الجيش المصري منذ إنشائه ، والحروب التي خاضها منذ عهد الفراعنة حتى نصر أكتوبر 1973.
محمد رمضان: أغنية إنساي حققت 190 مليون مشاهدة في 5 أشهر .. فيديو
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة لبوستر أغنيته "إنساي"، التي قدمها مع الفنان سعد لمجرد، وعلق رمضان على البوستر: "الحمد لله أغنية "إنساي" ١٩٠مليون مشاهدة في ٥ أشهر، الأكثر مشاهدة واستماع عربيا في ٢٠١٩، الأسطورة والمعلم، ثقة في الله نجاح".
متابعة لـ أحلام: ألبومك هيحل كل مشاكلي .. والفنانة: عليكي بالقرآن الكريم.. شاهد
نصحت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها بموقع التواصل تويتر احدي متابعتها بقراءة القرآن الكريم لحل جميع مشاكلها.
ذكرى وفاة ابو قلب طيب.. أحمد السقا ينعى الفنان جمال إسماعيل
استحضر الفنان أحمد السقا ذكرى وفاة الفنان الكبير جمال اسماعيل الذي توفي 18 ديسمبر عام 2018 عن عمر يناهز الـ 80 عاما .
الجيش الليبي: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش أصدرت توجهيات بإعطاء مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها الإرهابية من العاصمة طرابلس.
ترامب يتحدي الديمقراطيين: أطالب بمحاكمة فورا
صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من نبرة التحدي ضد معسكر الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي إثر إعلانهم أمس الخميس توجيه أول اتهامات رسمية ضده تمهيدًا لتقديمه للمحاكمة في إطار مساعي عزله عن منصبه.
هشام عباس يطرح "الفترة اللي فاتت"
طرحت شركة مزيكا، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو كليب "الفترة اللي فاتت" للفنان هشام عباس، والأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع ومن إخراج حازم كتانة.