السفير الهندي بالقاهرة: منتدى شباب العالم يتطور سنويا بشكل كبير

أكد راهوال كواليشيرايث سفير مصر بالهند أنه حريص كل عام على المشاركة في منتدى شباب العالم ، لافتا إلى أن الدورة الثالثة كانت من أفضل دورات المنتدى.



وأضاف راهوال كواليشيرايث في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،أن المنتدى يتطور كل عام بشكل كبير ويحرص على جمع أكبر عدد ممكن من الشباب حول العالم لكي يتواصلوا فكريا وثقافيا.



وأشار إلى أن الدورة الثالثة من منتدى شباب العالم كانت مليئة بالقصص الملهمة والمؤثرة لشباب تحدوا الصعوبات لكي يستكملوا حياتهم ويحققون أحلامهم.



وانطلقت الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ يوم السبت الماضي خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم؛ احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.