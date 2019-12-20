رشا مجدى تكشف عن أمنياتها في 2020 .. فيديو

توجهت الإعلامية رشا مجدي، بالتهنئة للشعب المصري بسبب قرب حلول العام الجديد 2020.



وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن كل مواطن مع بداية العام الجديد يكون له بعض الأمنيات الجميلة.



وأشارت رشا مجدي، إلى أنها تتمنى أن تستمر مصر فى قوتها،وأن تنعم مصر بالأمن والأمان دائما بفضل رجالها من القوات المسلحة والشرطة كما هو الحال حاليًا.



وتابعت رشا مجدى:"أنها تتمنى أن يكون حال شعبنا أفضل، والكل يعمل ويشتغل والبلد تحقق معدلات نمو غير مسبوقة".



ولفتت رشا مجدي،إلى أن لديها أمنيات كثيرة تريدها أن تتحقق مع بداية العام الجديد.

