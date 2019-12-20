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مرأة

للشتاء القارس.. طريقة عمل عدس هندي بالزبدة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:34 م
للشتاء القارص ..طريقة
للشتاء القارص ..طريقة عمل عدس هندي بشكل مختلف للتدفئة
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أسماء عبد الحفيظ
بمناسبة دخول فصل الشتاء، تحرص كل ربة منزل على إعداد أفضل أنواع أصناف الطعام ، والتي تناسب البرد القارس وحماية أطفالها من نزلات البرد ،وتقوي مناعة الجسم ،لذلك تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل عدس هندي بالزبدة .

مقادير عدس هندي بالزبدة :

نصف كوب عدس أصفر
نصف كوب عدس بني 
زبدة 
2 حبة بصل متوسطة 
الحجم ومفرومة
4 فص ثوم مفروم 
1 قرن فلفل أحمر
مجفف نصف ملعقة زنجبيل طازج مهروس 
نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
2 كوب ماء 
نصف حبة ليمون معصور
2 حبة طماطم مفرومة ناعمة 
نصف ملعقة صغيرة 
فلفل أحمر مطحون بابريكا
ربع ملعقة صغيرة بذور كمون 
ربع ملعقة صغيرة كركم 
1 ملعقة كزبرة طازجة مفرومة .

طريقة تحضير عدس هندي بالزبدة :

* يغسل العدس جيدًا وينقع لمدة 15 دقيقة، ويصفى بعدها من الماء ويوضع في قدر طهي بالضغط مع الماء والقليل من الملح ويضغط بالطنجرة على نار متوسطة حتى أربع صافرات.

* يرفع القدر من على النار قبل فتحه ويترك مع التبريد تحت الماء لمدة 20 دقيقة حتى يتحرر الضغط.

* يوضع العدس المطهو جانبًا مع ماء الطهي.

* في قدر طهي عميق، توضع ملعقتي طعام من الزبدة على نار متوسطة وتضاف بذور الكمون مع التحريك حتى يبدأ لونها بالتغيّر، ثم يضاف الثوم والزنجبيل المفروم مع التحريك المستمر.

* تترك أقل من دقيقة من يضاف البصل مع القليل من الملح مع التحريك حتى يتحول البصل إلى اللون الذهبي.

* إضافة الملح في مرحلة إضافة البصل يساعد على السرعة في طهي البصل وتحرير الماء من البصل يساعد في زيادة النكهة.

* تضاف الطماطم المفرومة مع الطماطم شيري حسب الرغبة مع الاستمرار بعملية التحريك حتى تبدأ قطع الطماطم بالذوبان مع بقية المزيج.

* تتم إضافة بقية أنواع التوابل, الفلفل الأحمر المطحون، الكركم، الكمون، الكزبرة اليابسة المطحونة والفلفل الأسود وأيضًا قرن الفلفل الأحمر المجفف مع التحريك المستمر.

* يضاف العدس المحضر مسبقًا ويحرك جيدًا مع المزيج حتى يتجانس.

* في هذه المرحلة يمكن إضافة الماء إلى المزيج مع الحفاظ على قوام السائل الكثيف للمزيج.

* تترك الطنجرة مغطاة على نار هادئة لمدة 45 دقيقة مع التحريك بين الحين والآخر وقد تحتاج إلى إضافة القليل من الماء.

* بعد 45 دقيقة يصبح طبق دال تادكا جاهزًا للتقديم ويضاف الليمون المعصور والكزبرة الطازجة المفرومة مع القليل من التحريك.
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