للشتاء القارس.. طريقة عمل عدس هندي بالزبدة

بمناسبة دخول فصل الشتاء، تحرص كل ربة منزل على إعداد أفضل أنواع أصناف الطعام ، والتي تناسب البرد القارس وحماية أطفالها من نزلات البرد ،وتقوي مناعة الجسم ،لذلك تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل عدس هندي بالزبدة .
مقادير عدس هندي بالزبدة :
نصف كوب عدس أصفر
نصف كوب عدس بني
زبدة
2 حبة بصل متوسطة
الحجم ومفرومة
4 فص ثوم مفروم
1 قرن فلفل أحمر
مجفف نصف ملعقة زنجبيل طازج مهروس
نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
2 كوب ماء
نصف حبة ليمون معصور
2 حبة طماطم مفرومة ناعمة
نصف ملعقة صغيرة
فلفل أحمر مطحون بابريكا
ربع ملعقة صغيرة بذور كمون
ربع ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة كزبرة طازجة مفرومة .
طريقة تحضير عدس هندي بالزبدة :
* يغسل العدس جيدًا وينقع لمدة 15 دقيقة، ويصفى بعدها من الماء ويوضع في قدر طهي بالضغط مع الماء والقليل من الملح ويضغط بالطنجرة على نار متوسطة حتى أربع صافرات.
* يرفع القدر من على النار قبل فتحه ويترك مع التبريد تحت الماء لمدة 20 دقيقة حتى يتحرر الضغط.
* يوضع العدس المطهو جانبًا مع ماء الطهي.
* في قدر طهي عميق، توضع ملعقتي طعام من الزبدة على نار متوسطة وتضاف بذور الكمون مع التحريك حتى يبدأ لونها بالتغيّر، ثم يضاف الثوم والزنجبيل المفروم مع التحريك المستمر.
* تترك أقل من دقيقة من يضاف البصل مع القليل من الملح مع التحريك حتى يتحول البصل إلى اللون الذهبي.
* إضافة الملح في مرحلة إضافة البصل يساعد على السرعة في طهي البصل وتحرير الماء من البصل يساعد في زيادة النكهة.
* تضاف الطماطم المفرومة مع الطماطم شيري حسب الرغبة مع الاستمرار بعملية التحريك حتى تبدأ قطع الطماطم بالذوبان مع بقية المزيج.
* تتم إضافة بقية أنواع التوابل, الفلفل الأحمر المطحون، الكركم، الكمون، الكزبرة اليابسة المطحونة والفلفل الأسود وأيضًا قرن الفلفل الأحمر المجفف مع التحريك المستمر.
* يضاف العدس المحضر مسبقًا ويحرك جيدًا مع المزيج حتى يتجانس.
* في هذه المرحلة يمكن إضافة الماء إلى المزيج مع الحفاظ على قوام السائل الكثيف للمزيج.
* تترك الطنجرة مغطاة على نار هادئة لمدة 45 دقيقة مع التحريك بين الحين والآخر وقد تحتاج إلى إضافة القليل من الماء.
* بعد 45 دقيقة يصبح طبق دال تادكا جاهزًا للتقديم ويضاف الليمون المعصور والكزبرة الطازجة المفرومة مع القليل من التحريك.