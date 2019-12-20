للشتاء القارس.. طريقة عمل عدس هندي بالزبدة

بمناسبة دخول فصل الشتاء، تحرص كل ربة منزل على إعداد أفضل أنواع أصناف الطعام ، والتي تناسب البرد القارس وحماية أطفالها من نزلات البرد ،وتقوي مناعة الجسم ،لذلك تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل عدس هندي بالزبدة .





مقادير عدس هندي بالزبدة :





نصف كوب عدس أصفر

نصف كوب عدس بني

زبدة

2 حبة بصل متوسطة

الحجم ومفرومة

4 فص ثوم مفروم

1 قرن فلفل أحمر

مجفف نصف ملعقة زنجبيل طازج مهروس

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

2 كوب ماء

نصف حبة ليمون معصور

2 حبة طماطم مفرومة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة

فلفل أحمر مطحون بابريكا

ربع ملعقة صغيرة بذور كمون

ربع ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة كزبرة طازجة مفرومة .





طريقة تحضير عدس هندي بالزبدة :





* يغسل العدس جيدًا وينقع لمدة 15 دقيقة، ويصفى بعدها من الماء ويوضع في قدر طهي بالضغط مع الماء والقليل من الملح ويضغط بالطنجرة على نار متوسطة حتى أربع صافرات.





* يرفع القدر من على النار قبل فتحه ويترك مع التبريد تحت الماء لمدة 20 دقيقة حتى يتحرر الضغط.





* يوضع العدس المطهو جانبًا مع ماء الطهي.





* في قدر طهي عميق، توضع ملعقتي طعام من الزبدة على نار متوسطة وتضاف بذور الكمون مع التحريك حتى يبدأ لونها بالتغيّر، ثم يضاف الثوم والزنجبيل المفروم مع التحريك المستمر.





* تترك أقل من دقيقة من يضاف البصل مع القليل من الملح مع التحريك حتى يتحول البصل إلى اللون الذهبي.





* إضافة الملح في مرحلة إضافة البصل يساعد على السرعة في طهي البصل وتحرير الماء من البصل يساعد في زيادة النكهة.





* تضاف الطماطم المفرومة مع الطماطم شيري حسب الرغبة مع الاستمرار بعملية التحريك حتى تبدأ قطع الطماطم بالذوبان مع بقية المزيج.





* تتم إضافة بقية أنواع التوابل, الفلفل الأحمر المطحون، الكركم، الكمون، الكزبرة اليابسة المطحونة والفلفل الأسود وأيضًا قرن الفلفل الأحمر المجفف مع التحريك المستمر.





* يضاف العدس المحضر مسبقًا ويحرك جيدًا مع المزيج حتى يتجانس.





* في هذه المرحلة يمكن إضافة الماء إلى المزيج مع الحفاظ على قوام السائل الكثيف للمزيج.





* تترك الطنجرة مغطاة على نار هادئة لمدة 45 دقيقة مع التحريك بين الحين والآخر وقد تحتاج إلى إضافة القليل من الماء.



