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أخبار البلد

شباب من مختلف الجنسيات في منتدى شباب العالم: مصر قوية وتتقدم بشكل سريع

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 08:53 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
اجتمع عدد من شباب العالم من جميع الجنسيات المختلفة لحضور منتدى شباب العالم الذي اختتم فعالياته الثلاثاء الماضي في دورة حملت الطابع الإنساني بشكل كبير لتقديم نماذج ملهمة من الشباب من ذوي الهمم على جميع الأصعدة.

وكان للشباب الأجانب رأي هام حول مصر ومنتدى شباب العالم والذين تحدثونا لصدى البلد، الألماني Fabian Schneider الذي أكد أن زيارته لمصر غيرت الصورة الذهنية لها عنها بعدما حاولت عدد من الدول الأوروبية تحذير رعاياها من زيارة مصر، لافتا إلى أنها بلد آمنة وتسعى للتطور وتحقيق المزيد من التنمية.

أما ديكسكون من نيجيريا أعرب عن سعادته باهتمام مصر ومنتدى شباب العالم بالقضايا الأفريقية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أفضل ما يترأس الاتحاد الأفريقي قائلا:" أنا أحبه كثيرا".


وانطلقت السبت الماضي الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.

وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.
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