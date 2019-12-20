لوقاية أطفالك من الأنيميا.. احرصي على تقديم هذه السلطة لهم

نلاحظ على العديد من الأطفال اصفرار الوجه وعدم ظهور الدموية فى الأيدي والأطراف ،والضعف مما يجعل الآباء تبدأ سريعا بعمل التحاليل اللازمة ،للدم فتكتشف أصابة أطفالهم بالأنيميا أو نسبة بسيطة من نقص الحديد ،لذلك على كل أم أن تحرص على إعادة الحيوية والدموية لوجه طفلها ،من خلال الأدوية والمكملات التي يوصفها الطبيب ،وأيضا من خلال اختيارها لأفضل أنواع الطعام التي تقى الطفل من الأنيميا وتمده بالطاقة اللازمة له .





ينصح "الشيف الشربيني " بطريقة تحضير طبق سلطة البنجر بالذرة " للتغذية ،والوقاية من الأنيميا و اكتساب الجسم المزيد من الحديد .





مقادير سلطة البنجر بالذرة :

بنجر مسلوق

ذرة

خس

بقدونس

طماطم شيري

بطاطس مسلوقة

زيت زيتون

عصير ليمون

خل تفاح









طريقة تحضير سلطة البنجر بالذرة :



