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أسامة عبد الوارث: متحف الطفل مؤسسة تعليمية غير رسمية.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:57 ص
متحف الطفل
متحف الطفل
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البهى عمرو
قال الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن متحف الطفل تم انشاؤه في عام 1996، وبعد ذلك تم التوسع فيه وإضافة أنشطة جديدة من 2008 وحتى 2012.

وأضاف أسامة عبد الوارث خلال حواره، برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فرح سعيد، أن مساحة المتحف 13 فدان، وكل جزء فيه يمثل شيئا مهما لكل طفل.

وأشار أسامة عبد الوارث، إلى أن المتحف مكون من 4 أدوار، كل دور يتحدث عن حقبة مهمة من تاريخ مصر، وماذا قدمت مصر للعالم، وأن أى علم حضاري بدأ من مصر.

وأكد أسامة عبد الوارث، أن كل طابق مخصص لعلم محدد، فالطابق الأول مخصص للعمارة والفنون والثانى عن علم الحياة والزراعة، والثالث يتحدث عن البيئة أما الرابع فهو مخصص لعلم الفلك.

وأوضح أسامة عبد الوارث، أن متحف الطفل يعتبر مؤسسة تعليمية غير رسمية، ولكن مكملين لبعض المناهج الدراسية، فالطلاب يشاهدون الأشياء فى المتحف على شكل عملي.
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