العب وتعلم.. تفاصيل ومهام مركز الطفل للحضارة الطالب

قال الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن الأطفال عندما يأتون إلى متحف الطفل يكون فى غاية السعادة، موضحًا أن شعار المتحف العب وتعلم.





وأضاف أسامة عبد الوارث خلال حواره، برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فرح سعيد، أن الطالب يحصل على المعلومة وهو يلعب، والمعلومات فى المتحف متاحة لجميع الأطفال.





وأشار أسامة عبد الوارث، إلى أن المتحف يقدم المعلومات من المرحلة الابتدائية و حتى الثانوية، لافتا الي أن المتحف يعتبر ملتقى للأسر والأطفال تستطيع اللعب مع أسرهم.





وأكد أسامة عبد الوارث، أن الدخول فى المتحف يكون برسوم، وهناك اشتراكات سنوية للمشاركة فى جميع البرامج.



