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مرأة

احترسي..عادة خاطئة تتبعها الأمهات في الغسيل تسبب السعال للأطفال

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
احترسي عادة خاطئة
احترسي عادة خاطئة تتبعها الامهات فى الغسيل تسبب السعال للأطف
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أسماء عبد الحفيظ
تقع العديد من ربات المنزل فى خطأ أثناء غسيل الملابس يصيب طفلها بحدوث نزلات للبرد، والحساسية والسعال، وتتشكى من استمرار طفلها فى أدوار الحساسية المتتالية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الدائمى الملاحظة على طفلك بحساسية الصدر والسعال المستمر عليك البحث فى هذا العادة الخاطئة أثناء غسيل الملابس ،والعمل على تجنبها والبحث عن حلول بديلة وأفضل تقى طفلك من الحساسية ونزلات البرد.

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية ،عن خطأ شائع يسبب السعال المستمر للأطفال وهو نوع مسحوق الغسيل، والمنظفات المزيلة للبقع . 

ووفقا لما نشرته الصحيفة ،أن ربات المنازل تستخدم، مساحيق لتنظيف الملابس أحيانًا تكون ذات روائح قوية حتى تزيل كل البقع و تصبح الملابس ذات رائحة نفاذه، إلا أن تلك الرائحة قد تسبب السعال في بعض الأحيان بسبب قوتها.
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