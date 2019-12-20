احترسي..عادة خاطئة تتبعها الأمهات في الغسيل تسبب السعال للأطفال

تقع العديد من ربات المنزل فى خطأ أثناء غسيل الملابس يصيب طفلها بحدوث نزلات للبرد، والحساسية والسعال، وتتشكى من استمرار طفلها فى أدوار الحساسية المتتالية، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الدائمى الملاحظة على طفلك بحساسية الصدر والسعال المستمر عليك البحث فى هذا العادة الخاطئة أثناء غسيل الملابس ،والعمل على تجنبها والبحث عن حلول بديلة وأفضل تقى طفلك من الحساسية ونزلات البرد.





كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية ،عن خطأ شائع يسبب السعال المستمر للأطفال وهو نوع مسحوق الغسيل، والمنظفات المزيلة للبقع .



