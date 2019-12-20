أستاذ آثار: نحن في العصر الذهبي للآثار المصرية.. فيديو

أكد الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار جامعة القاهرة أن مؤسسة اليونسكو وضعت 10 معايير لأي دولة تمتلك الآثار والحضارات القديمة مؤكدا أن 3 معايير خاصة بمصر والتحدث عن الحضارة والآثار الإسلامية.



وأضاف أستاذ الآثار بجامعة القاهرة خلال وجوده ضيفا ببرنامج 8 الصبح عبر فضائية dmc أن الحضارة الإسلامية في مصر شاهدة على حضارة ونسيج عمرانى وبشرى متداخل لا يتحقق فى أى مكان آخر.



وتابع أستاذ الآثار جامعة القاهرة أن هناك عددا من المؤثرات أثرت بشكل سلبي على القاهرة التاريخية كزلزال 1992 فكان هذا الزلزال قوي على المبانى التاريخية واثرت عليها والحرائق كما وجود الحرائق المتعددة في تلك المناطق كما ارتفاع المياه الجوفية نتيجة الضغط السكاني الرهيب لانها فى قلب القاهرة .



وأشار أستاذ الآثار جامعة القاهرة أن القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطى الآثار المصرية الاهتمام غير المسبوق مشيرا إلى أن هذا العصر هو عصر ذهبي للآثار المصرية ولأول مرة يتم عمل ترميم لمعبدين وعمل زيارات.



وقال أستاذ الآثار جامعة القاهرة إنه تم التوجه نحو إنشاء مشروع القاهرة التاريخية وتم على 4 مراحل وهي جمع البيانات وتحليلها وجمع الحلول العلمية والتنفيذ على أرض الواقع وإزالة جميع التعديات الموجودة على هذه المناطق