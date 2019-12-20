AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:37 ص
مباراة الأهلي والإسماعيلي
مباراة الأهلي والإسماعيلي
Advertisements
محمد السعيد
حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه الإسماعيلي، أمس الخميس، بهدف دون رد، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف الأهلي والمباراة الوحيد، عن طريق ضربة رأسية رائعة من وليد سليمان في الدقيقة 77، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني، من الجانب الأيمن.

وبعد الفوز واصل فايلر انطلاقته القوية مع الأهلي، حيث لم يتعرض المدرب السويسري لأي تعادل أول هزيمة مع المارد الأحمر، في مسابقة الدوري هذا الموسم.

ورفع الأهلي الى النقطة 21 في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 13 نقطة في المركز السادس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام| الإسماعيلى يفشل خلال 9 سنوات فى الانتصار على الأهلى

75 دقيقة.. الأهلي يتراجع والإسماعيلي يشن هجوما قويا ولكن الشناوي بالمرصاد

الأهلي يفوز على الإسماعيلي 1-0 ويواصل تصدر الدوري .. فيديو

شاهد | هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي عن طريق الحاوى

اخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 19-12-2019.. قطار المارد الأحمر يدهس منافسيه

أول رد فعل من وليد سليمان عقب تألقه مع الأهلي أمام الإسماعيلي

ترشيحاتنا

الجيش الليبي: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس

فرح سعيد تعلن عن بشائر الخير لـ2020.. فيديو

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل

عظماء من بلدنا| الإمام محمد بيصار.. ابن كفر الشيخ وشيخ الأزهر

ارتفع جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20-12-2019

اللاعبون كلمة السر.. محمد يوسف يكشف عن رأيه في أداء فايلر مع الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل