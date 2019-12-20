ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري.. فيديو

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على مضيفه الإسماعيلي، أمس الخميس، بهدف دون رد، على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.





جاء هدف الأهلي والمباراة الوحيد، عن طريق ضربة رأسية رائعة من وليد سليمان في الدقيقة 77، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني، من الجانب الأيمن.





وبعد الفوز واصل فايلر انطلاقته القوية مع الأهلي، حيث لم يتعرض المدرب السويسري لأي تعادل أول هزيمة مع المارد الأحمر، في مسابقة الدوري هذا الموسم.



