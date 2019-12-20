طريق سيوة .. نزيف الأسفلت لا يتوقف

محافظ مطروح "البدء في أعمال إصلاح طريق سيوة - مطروح"

الأهالي الطريق بداية وضع سيوة علي خريطة السياحة

طريق الموت.. اسم أ طلقه أهالي واحة سيوة علي الطريق الوحيد المودي الي سيوة وظل لسنوات عديدة يمثل مشكلة كبيرة لرواد الطريق سواء من الأهالي أو زوار الواحة.





فطريق الواحة السياحية واحة آمون الممتد لمسافة 315 كيلو متر يعاني من وجود حفر بالطريق بالإضافة إلى عدم ازدواجية الطريق مما يتسبب في العديد من الحوادث .





ونظرا لما يمثله الطريق من أهمية فقد وضع محافظ مطروح اللواء خالد شعيب مشكلة الطريق من أهم أولوياته لأنها معاناة أهالي سيوة.





ونجح هذه الجهود بالتنسيق ووزارة النقل في البدء الفعلي في إصلاح الطريق.





حيث أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم البدء في تنفيذ أعمال إصلاح طريق سيوة - مطروح وذلك بداية من الكيلو (١٨٥) حتى الكيلو (٢١٥) طريق مطروح - سيوة . و تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .





وأوضح اللواء وفائى الحصيوى رئيس مدينة سيوة ان الأعمال تشمل توسعة للطريق لتسهيل حركة النقل و السيارات بصفة عامة لتقليل مخاطر حوادث السير وكذا عمل تدبيش على جانبي الطريق لحماية الطريق من الأمطار والسيول وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وزوار الواحة مما يساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات و السياحة للواحة.





وأكد محافظ مطروح انه يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين والاهتمام بمطالبهم لزيادة حركة التنمية وجذب الاستثمارات وكذا حركة السياحة من وإلي واحة سيوة حيث ان إصلاح طريق سيوة - مطروح يعتبر من أهم مطالب أهالي الواحة لعدة سنوات.





وأعرب أهالي واحة سيوة عن سعادتهم للبدء في تنفيذ أعمال إصلاح طريق سيوة - مطروح.





وأكد الشيخ فتحي الكيلاني من أهالي سيوة ان إصلاح طريق سيوة

بداية لإعادة واحة سيوة الي مكانتها باعتبارها من أهم المناطق السياحية في مصر والعالم.





وأضاف أن واحة سيوة من المزارات السياحية المحببة إلى نفس كل مواطن مصرى، لامتلاكها العديد من المقومات السياحية والأثرية والبيئية والعلاجية يجعلها من المزارات السياحية ذات الاهتمام الكبير على أجندة السياحة المصرية .





وأشار إلى أن تعدد حالات الموت بالواحة على الطريق من سيوة لمطروح لا يتوقف، مما جعل سرادقات العزاء لا تنقطع فى بيوت أهل الواحة، فكل يوم متوفى وكل يوم مصاب، لافتا إلى أن الطريق منذ عام لا يتحمل ضغوط الأحمال بسبب المشروع الكبير لتصدير الملح من الواحة، وبالتالى فالطريق لم يكن معدا لتلك الأحمال، .



