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أخبار العالم

مصرع اثنين من رجال الإطفاء وإصابة 3 آخرين بسبب حرائق الغابات في أستراليا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
حرائق الغابات في
حرائق الغابات في استراليا
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أ ش أ
لقي إثنان من رجال الإطفاء مصرعهما وأصيب ثلاثة أخرون بجروح جراء حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية "نيوساوث ويلز" الاسترالية؛ ما اضطر رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون إلى قطع إجازته العائلية في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لارتفاع درجات الحرارة في الولاية خلال اليومين القادمين.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم /الجمعة/ أن متطوعين استراليين كانا في شاحنة ضمن قافلة لمكافحة الحرائق التي اجتاحت جنوب غرب مدينة "سيدني" عندما سقطت شجرة وتسببت في انقلاب مركبتهما على الطريق ما أدى إلى مصرعهما في موقع الحادث، بينما أصيب ثلاثة رجال إطفاء أخرون بجروح وتم نقلهم إلى المستشفى.

من جانبها، صرحت رئيسة وزراء "نيو ساوث ويلز" جلاديس بيريجليان بأن رجال الإطفاء المصابين حالتهم مستقرة.

وكانت السلطات الأسترالية قد أعلنت أمس /الخميس/ حالة الطوارىء لسبعة أيام في ولاية "نيو ساوث ويلز" وعاصمتها سيدني، بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من شأنها تأجيج الحرائق الضخمة المستعرة منذ أسابيع.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الاسترالي إن يوم الأربعاء الماضي سجل اليوم الأعلى ارتفاعا في درجة الحرارة في استراليا بمتوسط 41.9 درجة مئوية.
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