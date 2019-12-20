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متحف الطفل: لدينا قسم خاص للطلاب ذوي القدرات.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:22 ص
الدكتور أسامة عبد
الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع
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البهى عمرو
قال الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن متحف الطفل يضم معلمين مدربين على التعامل مع الطلاب، موضحًا أن المدرسين على أعلى مستوى.

وأضاف أسامة عبد الوارث خلال حواره، برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فرح سعيد، أن المدرسيين يقدمون كل المعلومات للطلاب، والطالب يحصل على المعلومة بطريقة سهلة.

وأشار أسامة عبد الوارث، إلى أن هناك جزء خاص بالمتحف للتعامل مع الأطفال ذوى القدرات الخاصة ، المتحف يقدم لهم برامج مخصصة.

وأكد أسامة عبد الوارث، أن متحف الطفل حاصل على جوائز كثيرة، وهو واحد من أكبر مراكز الطفل فى الشرق الأوسط، وتم تكريم المتحف كأفضل وسيلة لتعلم الأطفال.

وأوضح أسامة عبد الوارث، أن المتحف مبنى كأداة تعليمية، ويعمل على تقديم المعلومات للطالب بشكل علمى حديث، ويقدم للطلاب محتوى تعليمى ترفيهى والطلاب يحبون التعلم فى المتحف.
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