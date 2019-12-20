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مفتوح دائما.. صباح البلد يقدم فقرة خاصة من داخل متحف الطفل.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:53 ص
متحف الطفل
متحف الطفل
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البهى عمرو
خصصت الإعلامية فرح سعيد، فقرة من برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، من داخل متحف الطفل الذى يهتم بالطفل والأسرة، ويقدم معلومات للطلاب.

وأشارت فرح سعيد، إلى أن المتحف يقدم معلومات عن الفراعنة وحتى علم الفلك، ومعلومات تقدم للأطفال، وكشفت فرح سعيد، أنها مبهورة بكل ما بداخل المتحف، مؤكدة أن المتحف يوجد به تقنيات حديثة.

قال الدكتور أسامة عبد الوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن الأطفال عندما يأتون إلى متحف الطفل يكونون فى غاية السعادة، موضحًا أن شعار المتحف ألعب وتعلم.

وأضاف أسامة عبد الوارث خلال حواره، برنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فرح سعيد، أن الطالب يحصل على المعلومة وهو يلعب، والمعلومات فى المتحف متاحة لجميع الأطفال.

وأشار أسامة عبد الوارث، إلى أن المتحف يقدم المعلومات من المرحلة الابتدائية و حتى الثانوية، لافتا الي أن المتحف يعتبر ملتقى للأسر والأطفال تستطيع اللعب مع أسرهم.

وأكد أسامة عبد الوارث، أن الدخول فى المتحف يكون برسوم، وهناك اشتراكات سنوية للمشاركة فى جميع البرامج.

وأوضح أسامة عبد الوارث، أن المتحف يعمل طول العالم ولا يوجد أجازات، مؤكدًا أن فترة الإجازة المدرسية نقدم برامج للأطفال للاستفادة.
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