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محافظات

بمشاركة 1000 شخص.. محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون تحت شعار "معا لبناء الإنسان"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
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همت الحسينى

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صباح اليوم الجمعة ماراثون الجري تحت شعار " معا لبناء الإنسان "الذي انطلق من امام مكتبة مصر العامة وانتهى عند الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي بمشاركة ما يقرب من 1000 شخص من مختلف الأعمار بحضور رياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة .

وقال محافظ الدقهلية إن هذا الماراثون هو الخطوة الأولى لبناء الإنسان المصري في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية بناء الإنسان الذي يبدأ من بناء صحته لأن العقل السليم في الجسم السليم وأكد أن الرياضة للجميع للشباب والشيوخ والنساء والأطفال .

ووجه محافظ الدقهلية رسالة للشباب بممارسة كافة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم وأنه لن تبني الأوطان إلا بعقول وسواعد شبابها القادرين على صناعة كل ما هو مستحيل، وأضاف أن الرياضة أصبحت ملتقى الشعوب ونشر الثقافات.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جهوده المتميزة في القطاع الرياضي وللعاملين بمديرية الشباب والرياضة .
ووجه بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مراكز الشباب داخل المدن والأحياء وبالأخص القري والعزب من أجل تقديم خدمة رياضية جيدة للشباب وتوفير كافة الأنشطة وعقد دورات تثقفيه للتوعية بالمخاطر والمؤامرات التي تتعرض لها مصر .
بمشاركة 1000 شخص.. محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون تحت شعار "معا لبناء الإنسان"
بمشاركة 1000 شخص.. محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون تحت شعار "معا لبناء الإنسان"
بمشاركة 1000 شخص.. محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون تحت شعار "معا لبناء الإنسان"
بمشاركة 1000 شخص.. محافظ الدقهلية يشارك في ماراثون تحت شعار "معا لبناء الإنسان"
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