القليوبية فى 2019 مشروعات وإنجازات على ارض الواقع..تطوير وانشاء 10مستشفيات كبارى محورية بتكلفة 2مليار جنيه ..افتتاح 27 محطة لمياه الشرب والصرف صحي

- مشروعات عملاقة لخدمة المواطنين فى القليوبية

- باستثمارات 3 مليارات جنيه إنشاء أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر

- تنفيذ 2002 مشروع فى مجال المشروعات الصغيرة بتكلفة 260 مليون جنيه

- إنشاء 33 مدرسة بتكلفة 87 مليون للقضاء على الكثافة الطلابية

- تنفيذ عدد من مشروعات الرى بتكلفة 23 مليون جنيه





شهدت محافظة القليوبية تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية خلال عام 2019 واستهدفت تنفيذ هذه المشروعات رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى ومدن المحافظة تنفيذا لرؤية القيادة السياسية فى دعم المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.





وتنوعت المشروعات فى مختلف المجالات فضلا عن خطط تطوير لعدد من المديريات والقطاعات الخدمية لقطاعات التعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق ورفع البنية التحقية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة.





وتعد محطة مياه الشرب بمنطقة سرياقوس بمدينة الخانكة من أهم المشروعات وأكبر محطات المياه على مستوى الجمهورية على مساحة إجمالية 10.5 فدان لإنتاج 145 ألف متر مكعب فى اليوم الواحد بنظام المرشح الرملي الديناميكي، وتقام باستثمارات 380 مليون جنيه كما أن المحطة تم إنشاؤها بنظام dynasand filter أو مرشح الرمل الديناميكى، وهو نظام سويدى يستخدم فى مصر لأول مرة.





كما تم إنشاء أكبر محطة لمعالجة الصرف الصحي بالشرق الأوسط بالجبل الأصفر وتخدم القاهرة الكبرى وتمتلك مزرعة تجريبية على مساحة 300 فدان باستثمارات 3 مليارا كما شهدت المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال المياه والصرف الصحى منها افتتاح 17 محطة لمياه الشرب بمختلف قرى ومدن المحافظة باستثمارات تعدت المليار جنيه كما تم افتتاح 10 محطات رفع صرف صحي بتكلفة 662 مليون جنيه.





كما شهدت المحافظة إنشاء أكبر مشروع صوامع الغلال بعرب العليقات بالخانكة والذي يتكون من 18 صومعة بتكلفة 250 مليون جنيه وسعة 90 ألف طن قمح ويعد أكبر مشروع للصوامع على مستوى الجمهورية حيث تستوعب الصومعة الواحدة 5000 طن قمح ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إليكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.





وفى مجال المشروعات الصغيرة بلغ إجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" 2002 مشروع بإجمالي تكلفة 260 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة تم خلالها توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.





وجاء مركز ومدينة بنها جاء فى المركز الاول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 753 مشروع بقيمة تمويل 90 مليون جنيه ، يليه مركز ومدينة طوخ حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 403 مشروع بتمويل بلغ 70 مليون جنيه.





وفى مجال الرى تم تنفيذ عدد من المشروعات فى مجال الرى والصرف بمختلف مناطق المحافظة باستتثمارات 23 مليون جنيه وذلك بهدف تحسين حالة الري للأراضي وأيضا لتوفير المياه اللازمة لأغراض الشرب والصناعة .





وفى مجال الاسكان تشهد المحافظة مشروع إنشاء 113 عمارة و59 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة عرب العليقات بالخانكة





وفى مجال التربية والتعليم شهد عام 2019 انشاء 33 مدرسة بتكلفة 87 مليون جنيه بهدف القضاء على الكثافة الطلابية فى مدن المحافظة وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد ومتميز لأبنائنا الطلاب، باعتباره قاطرة التنمية المستدامة والبناء، والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.





وفى مجال رصف الطرق تم توفير اعتمادات مالية من الخطة الاستثمارية تصل إلى 156 مليون جنيه لاعمال رد الشي لأصله والرصف في قطاع الطرق وتركيب بلاط انترلوك على مستوى المحافظة





كما شهدت محافظة القليوبية طفرة هائلة فى مجال تشييد الطرق من خلال العمل على إنشاء ٥ كبارى محورية ستعمل على تخفيف الضغط والكثافة المرورية من على الطرق الرئيسية من بينها الطريق الزراعى القاهرة الإسكندرية وغيرها من الطرق التى تمثل شرايين مرورية كبيرة بين باقى المحافظات وتخطت تكلفة إنشاء هذه الكبارى ٥٧٠ مليون جنيه



