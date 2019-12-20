AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البوسنة تعلن عودة 25 شخصا بينهم نساء وأطفال من سوريا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:18 ص
نساء وأطفال من سوريا
نساء وأطفال من سوريا
Advertisements
أ ش أ
أعلنت السلطات في البوسنة عودة 25 شخصا من رعاياها بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين في معسكرات بسوريا إلى العاصمة ساراييفو.

وأفادت النيابة العامة في البوسنة ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية العربية اليوم (الجمعة) ـ بأن بعض العائدين إلى العاصمة ساراييفو من المطلوبين بمذكرات اعتقال دولية، مشيرة إلى أن 7 أشخاص من بين المجموعة يخضعون حاليا للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب و بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكانت تقارير إخبارية أفادت في وقت سابق بأن مئات البوسنيين غادروا أوروبا للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، والكثيرون منهم محتجزون الآن في معسكرات الاعتقال لحين تسليمهم.
Advertisements

ترشيحاتنا

ظلمة التاريخ.. قصة أينياس بطل طروادة مؤسس روما وجد يوليوس قيصر

ورفع حالة الطوارئ بالمرور.. غلق محور 26 يوليو بسبب الشبورة المائية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

الجيش الليبي: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس فى مصر خلال الـ 72 ساعة القادمة

سوزوكي اقتحم المزلقان .. النقل تكشف كواليس حادث قطار ميت غمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل