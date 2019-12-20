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أخبار البلد

تعرف على حقيقة استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:19 ص
تخزين تقاوي البطاطس
تخزين تقاوي البطاطس
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استخدام مبيدات ومواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس.
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وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستخدام أية مواد كيماوية ضارة في تخزين تقاوي البطاطس، وأن عملية تخزين تقاوي البطاطس تتم بطريقة سليمة وآمنة تمامًا وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، وذلك لضمان إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة.

وفي السياق ذاته، فإن هناك عمليات رقابة مستمرة ودورية على كافة أماكن تخزين تقاوي المحاصيل الزراعية، وكذلك تشكيل لجان للمرور ومتابعة حقول الإنتاج ومنافذ التوزيع ومحطات الإعداد والغربلة بصفة مستمرة، لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها.

وفي إطار حرص الدولة على توفير التقاوي عالية الجودة للمزارعين، تقوم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالعمل على توفير تقاوي البطاطس محليًا من خلال دراسة إنتاج تقاوي البطاطس عن طريق تقنية الـ " Mini Tubers " لإنتاج التقاوي المعتمدة الخالية من المسببات المرضية، وتدعم الوزارة بكل أجهزتها البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ( agr-egypt.gov.eg).
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