اليوم.. الجهاز الطبي للأهلي يحدد البرنامج التأهيلي لـ رمضان صبحي

يخضع اليوم الجمعة، رمضان صبحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، لتحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له خلال الفترة المقبلة للتعافي من إصابته.



وعلى ضوء الفحص الذي يخضع له اللاعب سيتم تحديد تفاصيل برنامجه التأهيلي، وما إذا كان سيحتاج إلى الحقن بالبلازما. وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب حصل على راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، على أن يبدأ غدا تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الخاص به.



وتعرض رمضان صبحي لاعب وسط الفريق لتمزق في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق صباح الثلاثاء الماضي، ويحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة ٦ أسابيع.



وحقق النادي الأهلي فوزا صعبا، على الإسماعيلي بهدف دون رد، سجله وليد سليمان، في اللقاء الذي جمعهما على استاد حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري، لينفرد المارد الأحمر بصدارة الدوري العام برصيد 21 نقطة.



ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، المقرر لها في السابعة والنصف من مساء الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري، والتي ستقام على استاد القاهرة الدولي.