بسبب معاكسة فتاة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

«الداخلية» توجه رسالة مهمة لقائدي السيارات على الطرق

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاد الرابع ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة وتم التحفظ عليه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.