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حوادث

بسبب معاكسة فتاة.. إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بشبرا الخيمة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
مشاجرة
مشاجرة
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إبراهيم الهوارى
أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة مع عامل جراج خلال تدخل الأخير بمعاتبة أحدهم لقيامه بمعاكسة فتاة اثناء سيرها فى الشارع بشبرا الخيمة تم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتبلغ قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بناحية محطة المرور – الوحدة العربية – دائرة المركز .

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وعلى الفور إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول بكر ه ع سنة سائق توك توك مصاب ( جرح بفروة الرأس ) ومحمد ه ع سنة عامل مصاب ( جرح شبة نافذ بالبطن ) وإسلام م س سنة عامل مصاب ( جرح طعنى نافذ بالبطن من الجهة اليسرى ) وطرف ثان أحمد س م 36 سنة عامل بجراج سيارات ومقيم المنشية الجديدة – دائرة قسم أول شبرا الخيمة السابق إتهامه في عدد 4 قضايا ( مخدرات – سلاح بدون ترخيص )

وذلك لقيام الأول بمعاكسة إحدى الفتيات بالطريق العام أمام الجراج محل عمل الرابع بمنطقة الوحدة العربية – دائرة القسم ولدى قيامه بمعاتبته حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لـ مشاجرة تدخل على أثرها الثانى والثالث لمناصرته وتعدى خلالها الرابع على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بهم من إصابات.

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تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاد الرابع ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة وتم التحفظ عليه كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.
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