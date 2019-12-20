محمد صلاح يحلم بتحطيم رقم حسين الشحات في كأس العالم للأندية

ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إنجازا تاريخيا، عندما يواجه فريقه فلامنيجو البرازيلي، غدا السبتا، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.





وفي حال فوز ليفربول على فلامينجو، وتحقيق اللقب، سيكون محمد صلاح أول لاعب مصر يتوج ببطولة كأس العالم للأندية.





وكان محمد صلاح عادل إنجاز الثنائي المصري حسين الشحات ويحيى نادر، اللذان قادا فريق العين بمباراة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية الموسم الماضي، قبل أن يخسر العين أمام ريال مدريد بنتيجة 4- 1، في المباراة النهائية.



