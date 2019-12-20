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رياضة

محمد صلاح يحلم بتحطيم رقم حسين الشحات في كأس العالم للأندية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
محمد صلاح وحسين الشحات
محمد صلاح وحسين الشحات
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محمد السعيد
ينتظر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إنجازا تاريخيا، عندما يواجه فريقه فلامنيجو البرازيلي، غدا السبتا، في نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وفي حال فوز ليفربول على فلامينجو، وتحقيق اللقب، سيكون محمد صلاح أول لاعب مصر يتوج ببطولة كأس العالم للأندية.

وكان محمد صلاح عادل إنجاز الثنائي المصري حسين الشحات ويحيى نادر، اللذان قادا فريق العين بمباراة التأهل لنهائي كأس العالم للأندية الموسم الماضي، قبل أن يخسر العين أمام ريال مدريد بنتيجة 4- 1، في المباراة النهائية.

كما يأمل محمد صلاح في أن يكون خامس لاعب مصري يسجل في كأس العالم للأندية بعد ثلاثي الأهلي محمد أبو تريكة وعماد متعب والسيد حمدي، وحسين الشحات عندما كان لاعبا في صفوف العين.
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