AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط عاطلين لفرضهما الإتاوات والسيطرة بمواقف وشوارع بنها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة مباحث مرور القليوبية من ضبط عاطلين لقيامهما بفرض الإتاوات والسيطرة وممارسة مهنة السايس بدون ترخيص بشوارع بنها.

تلقى اللواء جمال الرشديدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، بشن حملة قادها العقيد عبدالعظيم محمد رئيس مباحث المرور لفرض الانضباط المروري بشوارع العاصمة ببنها.

وأسفرت الحملة عن ضبط "حاتم س م" عاطل السابق اتهامه في 8 قضايا (مخدرات – سرقة وسائل نقل – أداب) أخرهم القضية رقم 183 لسنة 2001م جنح أحداث قسم أول بنها المطلوب التنفيذ عليه في حكمين بالحبس (تبديد – مباني) حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام مستشفى التأمين الصحي ببنها دائرة قسم ثان بنها بدون وجه حق وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

كما تم ضبط إبراهيم م ن عاطل ومقيم بطا – دائرة مركز شرطة بنها وذلك لقيامه بمزاولة مهنة سايس بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات بدون وجه حق حال تواجده بشارع كورنيش النيل وضبط بحوزته مبلغ مالي 65 جنيه من متحصلات عمله الآثم واخطرت النيابة فتولت التحقيق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط لص تخصص في سرقة السيارات من أسفل المنازل ببنها

ضبط 3 عاطلين لقيامهم بأعمال فرض إتاوات وسمسرة بالشوارع فى شبرا الخيمة

الداخلية في يوم.. ضبط تشكيل عصابي سرق سائحا هولنديا بالغردقة.. القبض على 3 عاطلين لفرضهم إتاوات فى شبرا الخيمة.. وتوقيف مدير بنك بأوراق مزورة

ضبط عاطلين وبحوزتهما 4 كيلو بانجو قبل ترويجهم ببنها

حبس 3 بلطجية لفرضهم الإتاوات على سائقي السيارات بالسلام

ضبط 5 عاطلين بتهمة فرض أعمال سمسرة وإتاوات بمواقف القليوبية

ترشيحاتنا

ورفع حالة الطوارئ بالمرور.. غلق محور 26 يوليو بسبب الشبورة المائية

"حلاوة شمسنا".. قرية غرب سهيل بأسوان قبلة الزائرين والسائحين.. صور

محمد صلاح يحلم بتحطيم رقم حسين الشحات في كأس العالم للأندية

100 صورة من تكريم نجوم الفن في حفل قنوات النايل دراما‎

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

نجمة العشق الممنوع ..بيرين سات تصدم جمهورها بصور جريئة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل