مثقفون مصريون يطلقون حملة: "سلام ينتصر" من منتدى عفيفي مطر.. طرح كتاب "النهار الآتي" بسعر يحدده المشتري وتخصيص المبيعات لعلاج الشاعر

في مبادرة أطلقها مثقفون مصريون، يستضيف "منتدى عفيفي مطر" السادسة مساء يوم الإثنين الموافق 23 من ديسمبر، ليلة تضامنية مع الشاعر المصري الكبير رفعت سلام تحت عنوان "سلام ينتصر" يقدمها الشاعران محمد حربي وأحمد سراج، ويشارك فيها الأكاديمي جابر عصفور وزير الثقافة المصري الأسبق، متحدثا عن تجربة سلام في الشعر والترجمة، والأكاديمي د. محمد عليم عن القيمة والأثر في كتاب النهار الآتي وكيفية الاهتمام بالمبدعين، والأكاديمي أحمد بلبولة عن رفعت سلام في مرآة نقاد النهار الآتي.





ويلقي المخرج المسرحي الكبير أحمد إسماعيل كلمة رفعت سلام، ويتحدث الروائي حمدي الجزار علاقته الأدبية والإنسانية بسلام، ويقدم الشاعران عبد الرحمن مقلد و محمد المتيم مختارات شعرية من رفعت سلام، فيما يقدم الشاعر محمد الشحات قصيدة مهداة إلى سلام.





ويقدم الشاعر احمد سراج ورقة عن: "بحثًا عن النهار الآتي"، ثم يقدم الحضور شهادات عن رفعت سلام.





اللقاء الذي يستضيفه منتدى عفيفي مطر الواقع في في 14 شارع الأحرار متفرع من البطل أحمد عبدالعزيز – المهندسين، يتضمن فعالية مهمة وهي طرح نسخ تذكارية من كتاب "النهار الآتي" بسعر يحدده المشتري، ويتم توجيهه كاملًا

لعلاج الشاعر والمترجم رفعت سلام.





اللقاء هو رسالة تضامنية من المثقفين لسلام الذي انضم إلى محاربي السرطان، وببسالة يقول رفعت سلام: "سأخرج بإذن الله من المحنة، لكنني سأجعل مرضي نقطة انطلاق لدعم من يصيبهم أي مرض".



