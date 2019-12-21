حتى لا تتكرر مأساة سيول 2014 .. محافظ البحيرة: إعلان حالة الطوارئ استعدادا لموجة الأمطار.. وتنفيذ أكبر حملة لأعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية





رى البحيرة

الانتهاء من إحلال وتجديد بدالة عزبة مختار بكوم حماده

تمهيد وتسوية جسر مصرف فرع الدلنجات و الدرملى بإيتاى البارود

اعلان حالة الطوارئ و رفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لمواجهة الأمطار

تطهير وإحلال وتجديد منطقة مصرف امرى لخدمة ٥٩٠٠ فدان بجنوب شرق البحيرة





تشهد محافظة البحيرة أكبر حملة لأعمال تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة تعتبر الأولى من نوعها وذلك لحماية الأراضى الزراعية من الغرق وللحفاظ على نظافة البيئة والمجارى المائية والصحة العامة للمواطنين وحرصا على سلامة مياه الشرب وحتى لا تتكرر مأساة غرق الأراضى الزراعية فى ادكو ورشيد والمحمودية ودمنهور بمياه الأمطار التى شهدتها إثر سيول ٢٠١٤م .





أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على استمرار أعمال تطهير الترع والمصارف بنطاق المحافظة طوال العام مع تكثيف تلك الأعمال قبل وأثناء موجة الشتاء وسقوط الأمطار وذلك حرصا نظافة مياه الشرب ولضمان وصول المياه إلى الترع وتسهيل عملية ري الأراضي الزراعية والتخلص من الحشائش المختلفة، للحد من انتشار البعوض والذباب والحشرات الطائرة للحفاظ علي البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين.





وأعلن المحافظ عن الانتهاء من تجميع وانزال صاولة حجز الحشائش العائمة والمخلفات بالكيلو 55 على ترعة المحمودية أمام الطريق الدولى وذلك لمنع وصول الحشائش العائمة والمخلفات لزمام قرية المهاجرين ومحطات مياه الشرب وللحفاظ على المظهر الحضارى للجزء المكشوف من الترعة بداخل مشروع تطوير محور المحمودية بمعرفة الصيانة الوقائية بالبحيرة وقسم الصيانة بالإدارة العامة لرى البحيرة.





وشدد اللواء آمنة - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف أعمال تطهير جميع الترع والمصارف والمجارى المائية بنطاق المحافظة خاصة مع بدء موسم الشتاء وسقوط الأمطار وذلك من حيث حاله التطهيرات ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث ، والتنسيق والمتابعة المستمرة من إدارة الري والصرف لأعمال الإحلال والتجديد و تطهير ورفع المخلفات أولًا بأول وإزالة أي مخلفات من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين





ومن جانبه أعلن المهندس عامر شكري وكيل وزارة الرى بمحافظة البحيرة عن حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى والقيام بحملة تطهير شاملة للترع والمصارف بنطاق المحافظة لحماية الأراضى الزراعية من الغرق و لترشيد استهلاك المياه و استعدادًا لموجة الشتاء والأمطار مشيرًا إلى تطهير ونزع الحشائش أمام طاولة محطة الصرف الزراعي ادكو ،وتطهير مصرف القصور المؤدى إلى محطة الصرف الزراعي ادكو بزمام هندسة صرف ادكو ،و تطهير ونزع حشائش مصرف الطلمبات 3 بزمام هندسة صرف





ولفت إلى قيام فريق الصيانة بهندسة صرف رشيد بأعمال تطهير ونظافة وصيانة سحاره كوبرى العش ورفع المخلفات من أمامها وإلى متابعة حالة مصرف الزيني بزمام هندسة صرف أبو حمص من حيث النظافة ومناسيب المياه به بعد نهو أعمال التطهيرات ،ومتابعة حالة مصرف الشيرشرا المؤدى لمحطه الشيرشرا بطول 17 كم من حيث النظافة والتأكد من مناسيب المياه بزمام هندسة صرف أبو حمص بعد نهو أعمال التطهيرات، ومتابعة أعمال حفر وتركيب مواسير بلاستيك وغرف مجمع رقم ١٥,١٣ بالبر الأيسر لمصرف امرى ضمن عملية إحلال وتجديد منطقة امرى الأولى (ب ) زمام العملية ٥٩٠٠ فدان بالادارة العامه لصرف جنوب شرق البحيرة .





وأكد وكيل وزارة الرى بالبحيرة الانتهاء من تمهيد وتسوية جسر ترعة الدرملى بهندسة إيتاى البارود و القيام بأعمال تطهير ونزع حشائش ترعة 1 الفتح بهندسة ري مركز التحرير الجنوبي تفتيش ري قبلي البحيره الإدارة العامة لري غرب البحيرة وتطهير ونزع حشائش ترعة ساحل مرقص بهندسة رى شبراخيت بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة ذاتيا بمعدات الصيانة الوقائية بالبحيرة.





وقال المهندس عامر شكري – وكيل وزارة الري بالبحيرة أنه في إطار ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها قامت إدارة الصيانة الوقائية بالبحيرة بالانتهاء من إحلال وتجديد بدالة عزبة مختار بهندسة ري كوم حماده بالإدارة العامة لري غرب البحيرة وإزالة نواتج التطهير من على الطرق الإسفلتية مشيرًا إلى قيام الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة بتمهيد وتسوية جسر مصرف فرع الدلنجات كيلو ٠,٥٠٠ من المصب بر ايسر.





وأشار وكيل رى البحيرة الى أنه جار تنفيذ أعمال تطهير وتجريف ترعة بحر الاحجار الأسفل من الفم للنهاية بطول ٤.٥٠٠ كم بهندسة ري دمنهور تفتيش ري بحرى البحيرة و تطهير وإزالة حشائش ترعة المدنية بهندسة ري إيتاى البارود واعمال رفع نواتج التطهير والإزالات لمصرفي فرع ابيا ١و٢ لتسهيل حركة المرور لطريق دمنهور الدلنجات ونقلها بعيدا عن الجسور والطريق بهندسة صرف الدلنجات، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تطهير ونزع حشائش ترعة.كرم. بهندسة ري ابو المطامير تفتيش ري الحاجر الإدارة العامة لرى النوبارية، ومتابعة أعمال تطهير ونزع حشائش جنابيه الحاجر بهندسة رى الدلنجات تفتيش رى الحاجر الإدارة العامه لرى النوبارية.



