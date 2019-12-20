السعودية تحقق ميزانية متوازنة في 2023.. ما الأسباب؟

توقع معهد التمويل الدولي أن تصل موازنة السعودية إلى مرحلة التعادل بحلول 2023، والتي سيتساوى فيها الإنفاق مع إيرادات الدولة عند 936 مليار ريال.



وأظهرت بيانات المعهد، بحسب "العربية.نت"، أن إيرادات المملكة ستصل إلى 822 مليون ريال في 2020 مع حجم إنفاق يبلغ 1.02 تريليون دولار، بعجز يبلغ نسبته 7%، من الناتج المحلي الإجمالي.



وفي عام 2021، توقعت أن يتراجع العجز في الموازنة إلى 4.5%، من الناتج المحلي، وأن يصل إلى 1.9%، في 2022.



وأقام المعهد توقعاته تلك على أساس صعود تدريجي في أسعار النفط لتصل إلى 61.2 دولار للبرميل في 2021، مقارنة بـ60 دولارا العام المقبل، لتصل إلى 62.4 دولار في 2022، و63.7 دولار في 2023.